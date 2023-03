Los antecedentes del juicio político a Trump (y lo que esperan Xi y Putin) – Corriere.it

El mundo entero, y especialmente los adversarios de Estados Unidos en Moscú y Beijing, están observando de cerca. Otro “psicodrama de Trump”. Todos están tratando de dibujar indicadores del estado de salud deAmericaasí como sobre las probabilidades de Reelección del expresidente republicano en 2024que tendrá repercusiones globales. La investigación en curso del gran jurado de Nueva York, que podría conducir a su “arresto” (insistió entre comillas), es vista como frágil incluso por los observadores más hostiles a Trump. pase lo que pase, Los llamados a la revolución del líder republicano no parecen conducir a grandes movimientosLos temores de otro 6 de enero de 2021 parecen exagerados en este momento. Y toda esta exageración, contrariamente a la teoría popular, no debería aumentar las posibilidades de reelección de Trump.

Comienzo explicando acerca de las citas anteriores. Cuando hablamos de arresto, ¿a qué nos referimos? Es muy poco probable que Trump sea esposado y encerrado en una celda. La detención en cuestión debe ser un procedimiento burocrático y breve: es hora de tomarle la cara y las huellas dactilares, y también de notificarle formalmente el delito que se le imputa, si así lo decide el jurado especial. Entonces el acusado quedará libre para esperar las sesiones del juicio.. Este proceso puede demorar algunos minutos, incluso si está lleno de “oportunidades para tomar fotos”, avatares y fotos impresionantes: Ningún expresidente, ni siquiera Richard Nixon, ha sido acusado del escándalo Watergate de 1974. Es Trump tratando de convertirlo en un espectáculo, evocando un arresto que es más emocionante de lo que realmente sería. Ya ha dado rienda suelta a la imaginación de los fabricantes de noticias falsas que publicaron fotos de Trump con un uniforme naranja en las redes sociales. Como prisionero, o para operaciones policiales como corresponde a un capo mafioso atrapado in fraganti.

El motivo de la breve y simbólica detención fue la acusación luego de investigado el caso tormentoso danielsLa estrella porno pagó 130.000 dólares para comprar su silencio durante la campaña. El pago en sí no es ilegal. La acusación alega que Trump ocultó la verdadera naturaleza de estos pagos en las cuentas de su empresa.Así que estamos más cerca de la mala contabilidad. Es procesable bajo la ley de Nueva York, no la ley federal. Sin embargo, se trata de una infracción normalmente sancionable con una multa, No es un delito penal. La fiscalía quiere poder vincular esta violación con otra, una violación de la ley de financiamiento de campañas, que es una regulación federal. Incluso un periódico que se enorgullece de practicar el periodismo de “resistencia” y es muy activo en el campo anti-Trump, el Los New York Times‘, reconoce, ‘los detalles picantes en sí mismos no hacen para la realización’. El diario de tendencia izquierdista afirma que el fiscal “debería ser capaz de llevar a cabo una maniobra engañosa”, “basándose en una teoría legal que un juez nunca ha utilizado”.

A fuertes sospechas de que incluso Los New York Times-Debes agregar algo en el número del fiscal. La persona que firma esta encuesta es Alvin Bragg. Es un cargo electo y una torre democrática. No cualquier demócrata: Pertenece a la izquierda radical., que teoriza una revolución judicial para reparar todas las formas de injusticia social. El historial general de Bragg es desastroso, incluso según muchos demócratas. Si Nueva York ha experimentado un fuerte aumento de la delincuencia, incluidos los asesinatos, es porque ha liberado a muchos presos condenados por delitos violentos. Especialmente si los perpetradores pertenecen a minorías étnicas, Praga los considera, por definición, víctimas de una sociedad injusta. El Departamento de Policía de Nueva York se queja de que no puede restablecer el orden en la ciudad si el fiscal de distrito libera a la mayoría de los arrestados por la policía. alcalde demócrata afroamericano eric adamsEn repetidas ocasiones pidió la destitución de Bragg, sin embargo Gobernadora estatal Cathy Hochul (que también es demócrata) es el único que tiene el poder de hacer eso y que no se atreve. De hecho, en su cruzada para vaciar las prisiones, Bragg disfruta de un importante apoyo en el ala izquierda del partido y en medios como el New York Times. La sospecha es que Bragg decidió montar su campaña judicial contra Trump para volverse inexpugnable y ensombrecer el presupuesto de su administración en la ciudad..

El caso de la estrella porno Stormy Daniels es solo uno de los muchos juicios que se han abierto contra Trump en varias jurisdicciones de todo el país. Algunos ya se han encogido debido a la aparente división.. El supuesto escándalo que ocupó las portadas de los diarios, cuando se acusaba a Trump de sustraer documentos secretos de la Casa Blanca, se invisibilizó al descubrirse que… así lo hacen todos. Joe Biden tiene su garaje en Wilmington lleno de cajas de documentos “clasificados”.Cualquier top secret (Vice recuerdos con barack obama).

Las investigaciones más serias deberían ser las de fraude fiscal, evasión y evasión por parte de las corporaciones de Trump. Se han estancado durante muchos años, algunos de ellos comenzaron cuando él aún era presidente. Aquí también se aplica “cosi fan tutti”: Cuando Donald era solo un desarrollador de bienes raíces, disfrutó de las regulaciones diseñadas para una industria que prospera gracias a los gravámenes fiscales.. Todos los grandes desarrolladores también han amasado fortunas gracias a dispositivos financieros atroces que les permiten reducir su carga fiscal. En el estado de Nueva York, estas leyes suelen ser firmadas por políticos de izquierda, ya que esta parte del país está dominada por el Partido Demócrata. Durante la mayor parte de su vida, Trump ha estado cerca del Partido Demócrata., financió las campañas de todos los políticos locales, incluidos Hillary Clinton y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. La maraña de colusión y responsabilidad conjunta que permite a los agentes inmobiliarios pagar tan poco en impuestos es tan compleja que puede explicar por qué el Servicio de Impuestos Internos (la agencia de ingresos) esperó décadas antes de iniciar investigaciones serias sobre las cuentas de Trump.

Por lo tanto, la abreviatura judicial tiene muchas limitaciones y contraindicaciones. Quizá esto explique por qué es cierto Trump insiste en hacer que los juicios sean espectaculares: debe estar convencido de que puede ganarlos y salir mártir.

Sin embargo, el camino del martirio hacia la reelección corre el riesgo de fracasar. Doy la palabra aquí a uno de los estrategas electorales más confiables del Partido Republicano, Karl Rove. calleSegún Rove, el llamado de Trump a su base para que salga a la calle a defenderlo del arresto es simplemente “estúpido”.. Rove explica su razonamiento de esta manera: Si Ultras MAGA (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande) obedecen al líder y provocan protestas violentas, y debilitan las posibilidades de reelección de Trump porque traen su turnoAsalto al Congreso el 6 de enero de 2021. Por otro lado, si, como parece probable, las protestas no reúnen un seguimiento masivo, esto será una señal de disminución del apoyo público a Trump. Incluso puede combinar los dos efectos negativos: incluso pequeños grupos de gente ruidosa serán suficientes para dar una impresión de peligro. En conclusión, Rove argumenta que los “beneficios del juicio político para Trump son temporales” y pronto disminuirán. Su estrategia insiste en movilizar a la base más motivada y fanática, pero en 2020 esa base no le alcanzó para ser reelegido. “El resultado más probable”, continúa Rove, “es que su arrebato convenza a más republicanos de que no es elegible”.

mientras tanto republicano ron desantis Ya lamenta haberse puesto tan descaradamente del lado de la postura de Trump contra Ucrania. El gobernador de Florida había definido la guerra en Ucrania unos días antes como un “conflicto territorial” donde “no hay intereses vitales de Estados Unidos en juego”. impregnado de críticas al sistema republicano clásicoque difícilmente es prorruso, DeSantis vuelve sobre sus pasos, dice que sus palabras fueron “malinterpretadas” y Llamó a Vladimir Putin un “criminal de guerra”.. Xi Jinping y Putin deben creer en este momento que una victoria republicana debilitaría el Frente Occidental al devolver a Estados Unidos a posiciones aislacionistas; Pero si apuestan por la estabilidad del trumpismo, están haciendo un cálculo arriesgado.