Putin ordena ejercicios de armas nucleares en la frontera con Ucrania tras las “provocaciones occidentales”. Los embajadores inglés y francés fueron convocados a Moscú.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso convocó a los embajadores británico y francés, Nigel Casey y Pierre Levy. Esta decisión se produjo después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenara al Ministerio de Defensa realizar ejercicios nucleares con fuerzas en la frontera con Ucrania. Según la agencia rusa RIA Novosti Según informaron fuentes de Defensa, durante los ejercicios “se adoptarán una serie de procedimientos para practicar la preparación y el uso de armas nucleares no estratégicas”. Los comandantes militares rusos especifican que estas operaciones “tienen como objetivo mantener la preparación del ejército y el equipo para el uso en combate de armas nucleares tácticas, con el fin de garantizar la integridad territorial y la soberanía de la Federación Rusa”. El Ministerio de Defensa ruso dijo hoy que los ejercicios incluirán fuerzas navales y aéreas y fuerzas estacionadas cerca de Ucrania. segundo RIA NovostiLa decisión de Putin también será una respuesta a “declaraciones provocativas y amenazas de funcionarios occidentales individuales”. En los últimos días, el Kremlin advirtió que existía el riesgo de una “escalada directa” después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, planteara nuevamente la posibilidad de enviar tropas, y el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, sugiriera que los ucranianos podrían utilizar las armas suministradas. Londres atacará territorio ruso. En una entrevista con el semanario EconomistaEl presidente francés había dicho que Occidente debería considerar enviar soldados a Kiev si los rusos traspasaban las líneas. Esta es una posibilidad de la que habló anteriormente en febrero pasado y que enfrentó reacciones negativas de los aliados de la OTAN, comenzando por Estados Unidos.

Von der Leyen: “China debería intervenir ante las amenazas nucleares rusas”

La UE y China “están de acuerdo” en el interés común en paz y seguridad y “dependen” de la influencia que Beijing pueda ejercer sobre Rusia en relación con la guerra en Ucrania. Estas son las palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tras la reunión trilateral con Emmanuel Macron y Xi Jinping. “El presidente Xi ha desempeñado un papel importante en la reducción de las amenazas nucleares irresponsables a Moscú, y confío en que seguirá haciéndolo, también a la luz de los acontecimientos recientes”, añadió.

Palabras de Medvedev: “Ninguno de ellos podrá esconderse en el Capitolio, ni en el Elíseo, ni en el número 10 de Downing Street”.

“El número de sinvergüenzas entre las élites políticas occidentales que piden enviar sus tropas a un Estado que no existe está creciendo”, escribió en Telegram Dmitry Medvedev, subdirector del Consejo de Seguridad de Rusia. “Ahora incluye a representantes del Congreso de Estados Unidos y de los dirigentes de Francia, Gran Bretaña, los Estados bálticos y Polonia. Enviar fuerzas a Ucrania -como continúa Medvedev- llevaría a los países occidentales a entrar en la guerra, a lo que Rusia tendría que responder. Confirma que, lamentablemente, no se encuentra en territorio ucraniano. Ninguno de ellos podrá esconderse en el Capitolio, ni en el Elíseo, ni en el número 10 de Downing Street. Vendrá una catástrofe global. Kennedy y Jruschov entendieron esto hace sesenta años, pero los dirigentes actuales no quieren entenderlo. Y concluye diciendo: “Por eso comenzamos los preparativos para el entrenamiento”.

