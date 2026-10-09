BYD presenta patente de baterías sumergidas en líquido para mejorar el almacenamiento de energía

La fabricante china BYD presentó una solicitud de patente para desarrollar un sistema de almacenamiento de energía que utiliza baterías sumergidas en un líquido aislante. La propuesta busca mejorar la gestión térmica de las celdas y reducir el riesgo de fugas mediante un diseño que mantiene separados los componentes electrónicos y el fluido refrigerante.

El documento, identificado con el número CN 122868832 A, fue publicado el 5 de octubre de 2026 por la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA). La tecnología está dirigida principalmente a instalaciones de almacenamiento energético estacionario, incluidos sistemas domésticos.

Cómo funciona la nueva tecnología de baterías de BYD

La propuesta de BYD consiste en sumergir completamente los módulos de baterías en un fluido dieléctrico, un líquido con muy baja conductividad eléctrica que permite transferir calor sin provocar cortocircuitos en condiciones adecuadas.

A diferencia de los sistemas convencionales, donde el refrigerante circula por conductos o placas metálicas, este diseño permite que el líquido entre en contacto directo con las superficies de los módulos.

Dos compartimentos para separar las baterías de la electrónica

Uno de los elementos centrales de la patente es la división del sistema en dos cámaras independientes.

El compartimento inferior contiene los módulos de baterías sumergidos en el fluido dieléctrico, mientras que el superior permanece seco y alberga los componentes eléctricos y las conexiones.

Esta distribución vertical busca mantener el líquido alejado de los elementos electrónicos que requieren protección contra la humedad.

Además, facilita la organización interna del equipo y permite aprovechar las propiedades térmicas del fluido sin exponer todos los componentes al mismo entorno.

BYD propone una solución para reducir las fugas de refrigerante

Uno de los principales desafíos de la refrigeración por inmersión consiste en conducir los cables desde una cámara llena de líquido hacia otra que debe permanecer seca.

La patente propone colocar las conexiones en la parte superior del compartimento sumergido, en lugar de hacerlas atravesar el fondo o las paredes laterales.

La presión del líquido es clave para el diseño

Esta configuración aprovecha un principio físico: la presión hidrostática aumenta conforme crece la profundidad.

Por ello, los puntos de conexión situados en la zona superior quedan sometidos a una presión menor que aquellos instalados cerca del fondo del depósito.

En teoría, esta disposición puede disminuir el esfuerzo sobre los sellos y las juntas, además de reducir las posibilidades de filtraciones durante el funcionamiento prolongado.

Sin embargo, la efectividad del sistema dependerá de factores como la calidad de los materiales, la resistencia de los sellos y las condiciones de operación.

Diferencias entre la refrigeración por inmersión y los sistemas tradicionales

Actualmente, numerosos sistemas de baterías utilizan refrigeración líquida indirecta para controlar la temperatura durante los ciclos de carga y descarga.

En estos equipos, el refrigerante circula por placas de enfriamiento, generalmente fabricadas con aluminio, que reciben el calor generado por las celdas.

La energía térmica debe atravesar distintos materiales antes de llegar al líquido refrigerante.

En cambio, la refrigeración por inmersión permite transferir calor directamente desde las superficies de los módulos al fluido que los rodea.

Posibles beneficios para la eficiencia térmica

Entre las ventajas potenciales de esta tecnología destacan una distribución más uniforme de la temperatura, una menor resistencia térmica y una reducción de los puntos de calentamiento localizado.

Estas características podrían resultar importantes para instalaciones que requieren almacenar grandes cantidades de electricidad y operar durante periodos prolongados.

No obstante, la patente no presenta resultados comerciales que permitan confirmar mejoras específicas de eficiencia, durabilidad o costos frente a los sistemas existentes.

Aplicaciones en almacenamiento de energía y vehículos eléctricos

Aunque BYD es ampliamente conocida por fabricar automóviles eléctricos, la solicitud se concentra en gabinetes de baterías y equipos de almacenamiento estacionario.

Este tipo de tecnología podría tener aplicaciones en sistemas domésticos, instalaciones industriales y proyectos de almacenamiento vinculados con fuentes renovables, como la energía solar.

Para México, donde el desarrollo de infraestructura eléctrica y el aprovechamiento de energías renovables forman parte de las necesidades del sector energético, las soluciones de almacenamiento representan un campo de interés tecnológico.

Sin embargo, BYD no ha anunciado una aplicación específica de esta patente en el mercado mexicano.

Relación con los sistemas de refrigeración de Mercedes-AMG

La refrigeración directa mediante fluidos dieléctricos también ha sido explorada por fabricantes de vehículos de alto rendimiento, entre ellos Mercedes-AMG.

Aunque ambas tecnologías comparten el principio de utilizar líquidos aislantes para controlar la temperatura, la propuesta de BYD está orientada al almacenamiento estacionario y no describe una implementación en automóviles de pasajeros.

Qué materiales utilizará BYD y cuándo podría llegar al mercado

La documentación menciona formulaciones de fluidos dieléctricos basadas en hidrocarburos o ésteres, diferentes de los refrigerantes convencionales utilizados en muchos sistemas automotrices.

Su aplicación requiere considerar aspectos como la estabilidad térmica, la compatibilidad con los materiales, el mantenimiento y la conservación de sus propiedades aislantes.

Por ahora, la solicitud de patente continúa en proceso de examen y BYD no ha confirmado planes de fabricación comercial ni fechas de lanzamiento.

La propuesta refleja el interés de la industria por desarrollar nuevas alternativas de enfriamiento para baterías de alta capacidad. Su posible adopción dependerá de que el diseño demuestre ventajas técnicas, seguridad y viabilidad económica en condiciones reales de operación.