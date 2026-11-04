Jarritos conquista Corea del Sur con sabores que son difíciles de encontrar en México

Los refrescos Jarritos, una de las marcas más tradicionales de México, han logrado conquistar a consumidores de Corea del Sur con una variedad de sabores frutales que no siempre están disponibles en nuestro país. Presentaciones como sandía, maracuyá, guayaba y jamaica han llamado la atención por formar parte de la oferta internacional de una bebida que lleva más de siete décadas en el mercado.

Aunque en México es común encontrar Jarritos de mandarina, tamarindo, piña o limón en taquerías, restaurantes y tiendas de abarrotes, su presencia en el extranjero demuestra cómo una marca nacional puede adaptarse a diferentes mercados sin perder su identidad.

Jarritos se posiciona en Corea del Sur como una bebida mexicana reconocida

La historia de Jarritos comenzó en México en 1950. Desde entonces, la compañía ha construido una identidad basada en sus refrescos de sabores frutales, sus características botellas de vidrio y una imagen estrechamente relacionada con la cultura mexicana.

Actualmente, la marca tiene presencia en más de 45 países, de acuerdo con información publicada por El Financiero. Entre los mercados internacionales donde ha ganado visibilidad se encuentra Corea del Sur, donde sus productos se comercializan como una alternativa de origen mexicano.

La cultura mexicana y el K-pop impulsan su presencia internacional

Parte de la estrategia publicitaria de Jarritos en Corea del Sur consiste en combinar referencias tradicionales de México con elementos de la cultura popular surcoreana.

Las campañas han incorporado imágenes de sombreros, piñatas y gastronomía mexicana, junto con recursos visuales relacionados con el K-pop y los populares dramas televisivos coreanos, conocidos como K-dramas.

La presencia de botellas de Jarritos en publicaciones relacionadas con artistas del K-pop también ha contribuido a incrementar la exposición de la marca en redes sociales.

Esta combinación permite que un producto cotidiano para los mexicanos se presente ante consumidores extranjeros como una bebida vinculada con la identidad y los sabores de México.

Los sabores de Jarritos disponibles en Corea que sorprenden a los mexicanos

Una de las principales diferencias entre los mercados mexicano y surcoreano es la variedad de presentaciones que pueden encontrarse en los puntos de venta.

Entre los sabores de Jarritos reportados en Corea del Sur destacan:

Sandía: una alternativa frutal que no suele encontrarse en las tiendas mexicanas.

Maracuyá: una presentación tropical incluida en el catálogo internacional.

Guayaba: un sabor asociado con una fruta ampliamente consumida en México.

Jamaica: inspirado en una de las bebidas tradicionales más conocidas del país.

Mango: otra variedad tropical comercializada internacionalmente.

Fresa: una presentación que también forma parte de la oferta mexicana.

Cola mexicana: una alternativa que amplía el portafolio de refrescos de la marca.

Sin embargo, estas variedades no son necesariamente exclusivas de Corea del Sur.

El catálogo internacional incluye 13 sabores

De acuerdo con el sitio oficial de Jarritos, la marca cuenta con un catálogo internacional de 13 sabores, varios de los cuales aparecen también en su página en español.

La existencia de estas presentaciones no significa que todas estén disponibles de manera regular en México.

La diferencia se encuentra principalmente en los canales de comercialización y distribución, que determinan qué productos llegan a los establecimientos de cada país.

¿Por qué algunos sabores de Jarritos se venden en el extranjero y no en México?

La disponibilidad de refrescos puede variar según las estrategias comerciales, las redes de distribución y las características de cada mercado.

En México, GEPP, empresa que incluye a Jarritos entre sus marcas, promociona sabores como Tutti Frutti, mandarina, piña, tamarindo y fresa.

En otros países, los distribuidores pueden manejar una selección diferente de productos del catálogo internacional.

Esto explica por qué algunas presentaciones que resultan poco comunes en los establecimientos mexicanos pueden encontrarse en tiendas de Corea del Sur.

Corea del Sur representa un mercado importante para las bebidas sin alcohol

El crecimiento internacional de Jarritos ocurre en un entorno competitivo.

Según datos de Euromonitor, el mercado surcoreano de bebidas sin alcohol alcanzó aproximadamente 8,400 millones de dólares en 2025.

No obstante, las importaciones representaron apenas el 3.6% de ese mercado, lo que refleja la participación relativamente limitada de las bebidas extranjeras frente a la industria local.

En este contexto, las marcas internacionales deben competir por la atención de consumidores que cuentan con una amplia oferta de productos nacionales.

Jarritos demuestra el alcance internacional de los productos mexicanos

La presencia de Jarritos en Corea del Sur refleja cómo una marca mexicana puede ampliar su alcance internacional mediante sabores frutales, una identidad visual reconocible y estrategias comerciales adaptadas a otros consumidores.

Sus tradicionales botellas de vidrio y referencias culturales mantienen una conexión con México, incluso cuando las bebidas se comercializan a miles de kilómetros de su país de origen.

Mientras los consumidores surcoreanos tienen acceso a algunas variedades difíciles de conseguir en territorio mexicano, la expansión internacional de Jarritos también deja abierta la posibilidad de que más sabores de su catálogo lleguen eventualmente a los establecimientos nacionales.