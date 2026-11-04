Las biografías de mujeres influyentes que han cambiado el mundo incluyen a líderes políticas que rompieron barreras, alcanzaron cargos de poder y tomaron decisiones que marcaron el futuro de sus países. Durante siglos, la política fue un espacio dominado mayoritariamente por hombres. Sin embargo, desde América Latina hasta Europa y Asia, las trayectorias de estas mujeres muestran cómo ha evolucionado la presencia femenina en los gobiernos.

Algunas se convirtieron en las primeras presidentas o ministras de sus países, mientras que otras alcanzaron reconocimiento internacional por sus políticas sociales, económicas o ambientales. Sus caminos estuvieron atravesados por desafíos, controversias y transformaciones que trascendieron sus fronteras.

Golda Meir, Mette Frederiksen, Sirimavo Bandaranaike, Michelle Bachelet, Mia Mottley y Giorgia Meloni representan distintas generaciones, ideologías y formas de ejercer el poder. Estas son las historias de seis mujeres que alcanzaron posiciones históricas en la política mundial.

1.Golda Meir: La mujer de hierro

Golda Meir (1898-1978) fue una de las figuras más importantes de la historia política de Israel. Se convirtió en primera ministra en 1969, en una época en la que muy pocas mujeres ocupaban posiciones de poder en el mundo.

De personalidad firme, carácter decidido y una enorme capacidad política, fue conocida como la Dama de Hierro. Durante su mandato enfrentó uno de los momentos más difíciles de su país: la guerra de Yom Kipur de 1973.

Su liderazgo estuvo marcado por decisiones difíciles, críticas y grandes responsabilidades. No fue una figura libre de controversias, pero su lugar en la historia es indiscutible.

Golda Meir demostró que una mujer podía dirigir una nación incluso en medio de una guerra, cuando cada decisión podía cambiar el destino de millones de personas.

2. Mette Frederiksen: una de las primeras ministras más jóvenes de Europa

Mette Frederiksen nació el 19 de noviembre de 1977 en Aalborg, Dinamarca. Desde joven participó en el Partido Socialdemócrata y en 2001 consiguió un escaño en el Parlamento danés.

Antes de llegar al poder fue ministra de Empleo y ministra de Justicia. En junio de 2019, con 41 años, se convirtió en la primera ministra más joven de la historia de Dinamarca y en la segunda mujer en ocupar el cargo.

Su mandato estuvo marcado por la pandemia de COVID-19, las políticas de protección social y un enfoque restrictivo sobre la inmigración.

También adquirió protagonismo en cuestiones de seguridad europea, especialmente después de la invasión rusa de Ucrania.

Uno de los principales desafíos de su liderazgo ha sido la defensa de la soberanía de Groenlandia frente a las pretensiones de Donald Trump de incorporarla a Estados Unidos. Frederiksen defendió que el futuro de Groenlandia debe ser decidido por sus habitantes, una posición respaldada por varios líderes europeos.

3.Sirimavo Bandaranaike: la primera mujer primera ministra del mundo

Sirimavo Bandaranaike nació el 17 de abril de 1916 en Ceilán, actual Sri Lanka. Su nombre ocupa un lugar destacado en la historia porque en 1960 se convirtió en la primera mujer del mundo en asumir como primera ministra.

Ingresó activamente en la política después del asesinato de su esposo, Solomon Bandaranaike, quien había dirigido el Gobierno del país.

Lideró el Partido de la Libertad de Sri Lanka y ejerció como primera ministra durante tres períodos: 1960-1965, 1970-1977 y 1994-2000.

Durante sus gobiernos promovió políticas económicas de orientación socialista, nacionalizaciones y una mayor intervención del Estado.

En 1972, bajo su administración, Ceilán se transformó en una república y adoptó oficialmente el nombre de Sri Lanka.

Su gestión también enfrentó crisis económicas y tensiones entre comunidades étnicas. Falleció en octubre de 2000, dejando un precedente histórico para las mujeres que aspiraban a gobernar sus países.

4.Michelle Bachelet: la primera mujer presidenta de Chile

Michelle Bachelet nació el 29 de septiembre de 1951 en Santiago de Chile. Médica y política socialista, vivió personalmente las consecuencias de la dictadura de Augusto Pinochet.

Su padre murió después de ser encarcelado y torturado, mientras que ella y su madre también fueron detenidas y posteriormente partieron al exilio.

Con el retorno de la democracia desarrolló una carrera política que la llevó a ocupar los ministerios de Salud y Defensa.

En 2006 se convirtió en la primera mujer presidenta de Chile. Gobernó entre 2006 y 2010, y posteriormente entre 2014 y 2018.

Durante sus administraciones impulsó reformas educativas, sociales y relacionadas con los derechos reproductivos, aunque también enfrentó protestas y cuestionamientos políticos.

Su trayectoria trascendió Chile: fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

Su biografía está estrechamente vinculada con la democracia, la participación femenina y la defensa internacional de los derechos humanos.

5.Mia Mottley: la mujer que llevó a Barbados a convertirse en república

Mia Mottley nació el 1 de octubre de 1965 en Bridgetown, Barbados. Abogada de profesión, comenzó su carrera parlamentaria en 1994 y ocupó diferentes cargos ministeriales.

En mayo de 2018 se convirtió en la primera mujer primera ministra de Barbados, tras una victoria electoral del Partido Laborista.

Uno de los acontecimientos más importantes de su mandato ocurrió en noviembre de 2021, cuando Barbados se transformó en una república parlamentaria y dejó de tener al monarca británico como jefe de Estado.

Mottley también ha ganado reconocimiento internacional por sus intervenciones sobre el cambio climático y las dificultades financieras que enfrentan los pequeños países insulares.

A través de la Iniciativa de Bridgetown, ha defendido reformas al sistema financiero internacional para facilitar recursos a las naciones vulnerables.

Su trayectoria combina la transformación institucional de Barbados con una creciente presencia en los debates económicos y ambientales internacionales.

6.Giorgia Meloni: la primera mujer en gobernar Italia

Giorgia Meloni nació el 15 de enero de 1977 en Roma. Comenzó su actividad política durante la adolescencia dentro de organizaciones juveniles de derecha.

En 2008 fue nombrada ministra de Juventud durante el gobierno de Silvio Berlusconi. Cuatro años después participó en la fundación de Hermanos de Italia, partido que posteriormente pasó a liderar.

El 22 de octubre de 2022 hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta del Consejo de Ministros de Italia.

Su gobierno, de orientación nacional-conservadora, ha impulsado políticas migratorias restrictivas y medidas centradas en la seguridad, la familia y la identidad nacional.

En política exterior ha mantenido el apoyo italiano a Ucrania y la cooperación con la OTAN y la Unión Europea.

Aunque sus posiciones generan debates, su llegada al poder significó la ruptura de una barrera histórica en la política italiana.

Seis mujeres, seis historias y una misma lección

Estas seis mujeres no pertenecen a una misma corriente política. No defienden las mismas ideas ni representan exactamente los mismos valores.

Unas son socialdemócratas, otras conservadoras y otras gobernaron en contextos históricos profundamente diferentes.

No todas sus decisiones fueron acertadas. No todas sus políticas fueron populares. Algunas son admiradas y otras profundamente cuestionadas.

Pero todas consiguieron algo importante: romper barreras históricas y demostrar que una mujer puede asumir las responsabilidades más exigentes del poder.

Porque las mujeres no tienen que pensar igual para merecer respeto. No tienen que ser perfectas para ser reconocidas. Tampoco necesitan parecerse a los hombres para demostrar liderazgo.

Una mujer fuerte no es aquella que nunca se equivoca, sino aquella que tiene el valor de asumir responsabilidades, defender sus convicciones y enfrentar las consecuencias de sus decisiones.

Las biografías de Golda Meir, Mette Frederiksen, Sirimavo Bandaranaike, Michelle Bachelet, Mia Mottley y Giorgia Meloni nos recuerdan que las mujeres influyentes también han cambiado el rumbo de la historia política mundial.

Sus trayectorias muestran distintas formas de ejercer el poder y de dejar una huella en sus países. Porque el poder no tiene género, la inteligencia no tiene género, el talento no tiene género y el valor para hacer historia tampoco.

Ricardo Navarro es colaborador de ONU Noticias MX, donde cubre temas de actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Se enfoca en brindar información clara, relevante y fácil de comprender, ayudando a los lectores a mantenerse informados sobre los acontecimientos y tendencias más importantes del momento.