The Legend of Zelda: Breath of the Wild y LittleBigPlanet avanzan hacia versiones nativas para PC sin emuladores

The Legend of Zelda: Breath of the Wild y LittleBigPlanet, dos videojuegos emblemáticos de Nintendo Wii U y PlayStation 3, registran avances en proyectos que buscan ejecutarlos de manera nativa en computadoras, sin depender de emuladores tradicionales. Aunque ambas iniciativas siguen en desarrollo, las demostraciones recientes muestran nuevas posibilidades para preservar y adaptar títulos clásicos al hardware moderno.

Los proyectos utilizan herramientas de recompilación y sistemas de ejecución especializados para transformar el código original de las consolas en aplicaciones compatibles con PC. Sin embargo, todavía no existen versiones completas y estables disponibles para el público.

Breath of the Wild muestra avances en su ejecución nativa para PC

Una demostración reciente presenta a The Legend of Zelda: Breath of the Wild funcionando en computadora sin utilizar Cemu, el conocido emulador de Wii U.

El desarrollo está vinculado con Mindstormman, quien trabaja en una herramienta experimental destinada a ejecutar videojuegos de Wii U directamente en equipos modernos.

En el material compartido se observa a Link dentro de un escenario tridimensional de Hyrule, con elementos como vegetación, iluminación, terreno y parte de las mecánicas originales funcionando.

El proyecto todavía presenta limitaciones técnicas

A pesar de los resultados, la herramienta continúa en una etapa experimental y aún presenta problemas de funcionamiento.

Su código tampoco está disponible públicamente en GitHub. De acuerdo con la información difundida junto con la demostración, el desarrollador pretende liberarlo cuando alcance una mayor estabilidad.

Por ahora, no es posible confirmar que toda la aventura pueda completarse mediante este sistema.

¿En qué se diferencia de utilizar el emulador Cemu?

Cemu ha sido una de las principales alternativas para ejecutar la versión de Wii U de Breath of the Wild en PC. Su desarrollo ha permitido incorporar mejoras de resolución, velocidad de fotogramas y calidad gráfica.

La nueva iniciativa plantea un procedimiento distinto.

En lugar de reproducir el entorno completo de Wii U durante la ejecución, busca adaptar el código del videojuego para que funcione directamente sobre procesadores y componentes actuales.

Este enfoque comparte características con proyectos de recompilación como N64Recomp y otras iniciativas comunitarias dedicadas a trasladar videojuegos de consolas a computadoras.

Si la tecnología consigue madurar, podría facilitar la adaptación de otros títulos del catálogo de Wii U.

LittleBigPlanet también progresa hacia una versión nativa para computadoras

Mientras el proyecto relacionado con Breath of the Wild permanece parcialmente cerrado, los avances de LittleBigPlanet cuentan con documentación pública.

El desarrollador sagemono trabaja con ps3recomp, una herramienta de código abierto diseñada para convertir archivos ejecutables de PlayStation 3 en aplicaciones nativas.

El repositorio del proyecto identifica a LittleBigPlanet entre los videojuegos que ya presentan resultados funcionales. También menciona avances con Yakuza: Dead Souls, mediante el trabajo de canersaka.

La recompilación estática permite adaptar el código de PS3

ps3recomp utiliza recompilación estática para transformar instrucciones PowerPC y SPU de PlayStation 3 en código compatible con procesadores modernos.

A diferencia de la emulación convencional, este procedimiento realiza parte de la traducción antes de ejecutar el videojuego, lo que podría disminuir la carga de procesamiento.

En Windows, la herramienta utiliza Direct3D 12 para los títulos que ya pueden mostrar gráficos. Su entorno de ejecución también puede compilarse en Linux y macOS, aunque ambas plataformas mantienen limitaciones importantes.

El procesador Cell representa uno de los principales desafíos

La arquitectura de PlayStation 3 continúa siendo compleja para los desarrolladores debido a su procesador Cell y sus unidades SPU.

En LittleBigPlanet, estos componentes participan en numerosas operaciones relacionadas con la física y la lógica del videojuego.

Por ello, sagemono ha trabajado en compatibilidad con SPU, SPURS, procesamiento gráfico RSX, texturas y funciones del sistema operativo original.

La física de LittleBigPlanet resulta fundamental

El funcionamiento correcto de Sackboy, las plataformas, cuerdas, vehículos y objetos creados por los jugadores depende de numerosas interacciones físicas.

Los avances documentados ya incluyen procesamiento de CPU y SPU, además de funciones gráficas esenciales.

No obstante, el objetivo es conseguir que también operen correctamente el audio, los controles, los scripts y los niveles completos.

Los ports nativos no significan el fin de los emuladores

Aunque estas tecnologías ofrecen nuevas oportunidades, no necesariamente sustituirán a programas como Cemu o RPCS3.

Los emuladores buscan ofrecer compatibilidad con numerosos videojuegos mediante una misma aplicación. En cambio, la recompilación suele requerir ajustes específicos para cada título.

Entre sus posibles ventajas destacan una menor sobrecarga del procesador, mayor facilidad para incorporar modificaciones y mejor integración con resoluciones modernas, pantallas ultrapanorámicas y velocidades de fotogramas elevadas.

Sin embargo, esos beneficios dependerán del desarrollo y la optimización de cada proyecto.

Breath of the Wild y LittleBigPlanet podrían tener una nueva etapa en PC

Las iniciativas reflejan el creciente interés de la comunidad de desarrolladores por conservar videojuegos de generaciones anteriores mediante tecnologías diferentes de la emulación tradicional.

La complejidad técnica de Wii U y PlayStation 3 convierte estos avances en ejemplos relevantes del potencial de la recompilación.

Por ahora, Breath of the Wild necesita una publicación pública que permita verificar sus resultados, mientras que LittleBigPlanet continúa avanzando dentro del ecosistema abierto de ps3recomp.

Aunque todavía no hay fechas confirmadas para disponer de versiones completas, ambos proyectos podrían abrir nuevas posibilidades para disfrutar y preservar estos videojuegos en computadoras modernas.