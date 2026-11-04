Descubren ED138, un posible planeta enano más allá de Plutón que sorprende a los astrónomos por su tamaño

Un equipo internacional de astrónomos identificó un nuevo objeto celeste en los confines del sistema solar que podría convertirse en un planeta enano reconocido oficialmente. Denominado provisionalmente ED138, el cuerpo fue detectado mediante observaciones del Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Chile, y destaca por sus dimensiones y su lejana órbita alrededor del Sol.

ED138: el nuevo candidato a planeta enano descubierto más allá de Plutón

El hallazgo representa un avance importante en la exploración de las regiones exteriores del sistema solar, donde todavía existen numerosos objetos que no han sido identificados.

Actualmente, la Unión Astronómica Internacional (UAI) reconoce cinco planetas enanos: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. ED138 podría incorporarse a esta clasificación si futuras investigaciones confirman sus características físicas.

El descubrimiento fue posible gracias al Observatorio Vera C. Rubin, instalado a 2,682 metros de altitud en Chile. Este centro astronómico cuenta con la cámara digital más grande del mundo y tecnología capaz de registrar imágenes de todo el cielo observable cada tres días.

El telescopio comenzó sus operaciones en 2025 y está diseñado para transformar el conocimiento sobre asteroides, objetos transneptunianos y otros cuerpos del sistema solar.

Cómo identificaron los científicos al objeto ED138

Matthew Holman, astrofísico del Instituto Smithsoniano y profesor de astronomía en la Universidad de Harvard, utilizó un programa informático para analizar miles de millones de detecciones registradas por el observatorio a principios de 2026.

Cuando apareció ED138, su primera reacción fue de “entusiasmada incredulidad”. Antes de confirmar el hallazgo, revisó que no se tratara de un error del sistema.

Posteriormente, Holman colaboró con Mario Jurić, investigador de la Universidad de Washington y científico principal del Sistema Solar del Observatorio Rubin.

Jurić encontró otras 20 observaciones del objeto que se remontaban a marzo de 2026. Con información adicional, los especialistas lograron reconstruir su trayectoria orbital hasta diez años atrás.

Sin embargo, Holman aclaró que todavía falta información para establecer su clasificación definitiva.

“En este momento, todavía es un candidato. Realmente necesitamos saber cuál es su tamaño físico, y eso probablemente llevará unos meses”.

¿Qué tamaño tiene ED138 y a qué distancia se encuentra del Sol?

Los cálculos preliminares indican que ED138 tiene un diámetro aproximado de entre 600 y 1,500 kilómetros, por lo que podría superar en tamaño a Ceres, el planeta enano reconocido más pequeño.

Actualmente se encuentra a unas 46 unidades astronómicas del Sol. Cada unidad equivale aproximadamente a 150 millones de kilómetros, la distancia promedio entre la Tierra y nuestra estrella.

Por su ubicación más allá de Neptuno, ED138 pertenece a la categoría de objetos transneptunianos.

Aunque no puede observarse a simple vista, Holman explicó que “es lo suficientemente brillante como para que aficionados realmente capaces puedan verlo si saben dónde buscar”.

Por qué ED138 permaneció oculto durante tantos años

Uno de los principales obstáculos para descubrirlo fue su posición en el cielo del hemisferio sur, donde existen menos telescopios dedicados a realizar búsquedas sistemáticas.

Además, desde la perspectiva terrestre, su trayectoria aparente coincide con una región de la Vía Láctea densamente poblada de estrellas.

“Durante los últimos 20 años, desde nuestro punto de vista, el objeto ha estado trazando una especie de bucle a través de la Vía Láctea”, explicó Holman.

La enorme cantidad de estrellas en esa zona dificulta distinguir objetos pequeños que se desplazan lentamente.

El Observatorio Vera C. Rubin abre una nueva etapa en la astronomía

El descubrimiento demuestra el potencial de las nuevas tecnologías para localizar cuerpos celestes que habían pasado inadvertidos.

Megan Schwamb, profesora de astrofísica de la Universidad Queen’s de Belfast, destacó la capacidad del observatorio para estudiar el sistema solar con una precisión sin precedentes.

“El Observatorio Rubin simplemente está haciendo muy bien su trabajo, al inventariar el sistema solar con un nivel de profundidad sin precedentes”, señaló.

La investigadora también reconoció su sorpresa por la rapidez del descubrimiento.

“Me sorprendió que encontrara un objeto así tan pronto durante las observaciones de puesta en marcha. Esto no estaba en mi cartón de bingo para este año”.

Los científicos consideran que podrían existir otros objetos de dimensiones similares a ED138 todavía sin detectar.

¿Podría ED138 convertirse oficialmente en un planeta enano?

Para obtener esa clasificación, los astrónomos deberán determinar si ED138 posee una forma aproximadamente esférica debido a su propia gravedad.

La definición adoptada por la UAI en 2006 establece diferencias entre los planetas y los planetas enanos. Estos últimos orbitan alrededor del Sol, pero no han despejado su entorno orbital de otros cuerpos.

Fue precisamente esta modificación la que provocó la reclasificación de Plutón y redujo de nueve a ocho el número de planetas del sistema solar.

Si ED138 cumple los requisitos, recibirá una designación permanente y posteriormente un nombre oficial.

Un mundo distante que todavía guarda numerosos misterios

Michele Bannister, investigadora de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, considera que ED138 podría ofrecer información valiosa sobre la formación y evolución del sistema solar.

“Tal vez, si algún día enviamos una nave espacial hasta allí, descubramos que tiene un glaciar de nitrógeno como Plutón”, comentó.

Por ahora, los especialistas desconocen su composición, superficie y otras propiedades físicas.

El descubrimiento de ED138 confirma que las regiones más alejadas del sistema solar todavía esconden objetos de gran tamaño. Las próximas observaciones permitirán determinar si este cuerpo celeste merece incorporarse oficialmente a la lista de planetas enanos.