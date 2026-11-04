Minecraft Bedrock 1.26.60 llega con más de 600 correcciones, nuevas funciones experimentales y soporte para Nintendo Switch 2

Mojang lanzó la actualización 1.26.60 de Minecraft: Bedrock Edition, una versión que incorpora más de 600 correcciones de errores, mejoras de estabilidad, nuevos contenidos experimentales y compatibilidad nativa con Nintendo Switch 2. El parche busca optimizar la experiencia de juego y preparar el terreno para las próximas novedades del popular título de construcción y supervivencia.

Aunque no se trata de una expansión de gran tamaño, la actualización representa un avance importante en el mantenimiento del videojuego, especialmente para quienes buscan mayor estabilidad y un funcionamiento más fluido en las distintas plataformas compatibles.

Minecraft Bedrock 1.26.60 corrige más de 600 errores y mejora la estabilidad

La actualización 1.26.60 de Minecraft: Bedrock Edition, publicada el 28 de octubre de 2026, está enfocada principalmente en solucionar problemas técnicos detectados en versiones anteriores.

De acuerdo con Mojang, el parche incluye más de 600 correcciones destinadas a mejorar el funcionamiento general del juego y atender diversos errores reportados por la comunidad.

Estas modificaciones forman parte de los esfuerzos del estudio por ofrecer una experiencia más consistente, tanto para quienes disfrutan de partidas individuales como para los usuarios que participan en mundos compartidos.

En lugar de concentrarse exclusivamente en añadir contenido, la compañía también busca fortalecer la base técnica del videojuego mediante actualizaciones periódicas.

Mejoras para una experiencia de juego más estable

Las correcciones incluidas en Minecraft Bedrock 1.26.60 tienen como objetivo reducir fallas y optimizar diferentes aspectos de la experiencia.

Para los jugadores mexicanos que utilizan consolas, computadoras o dispositivos móviles, estas mejoras resultan relevantes debido a la amplia disponibilidad de Bedrock Edition y sus funciones de juego multiplataforma.

Además de solucionar errores, la actualización incorpora opciones para experimentar con características que todavía se encuentran en desarrollo.

Ice Cave: el nuevo bioma de cuevas heladas de Minecraft

Entre las novedades experimentales más destacadas aparece Ice Cave, un bioma subterráneo que introduce nuevos escenarios congelados dentro del universo de Minecraft.

Según la información compartida por Mojang, estas cuevas se generan debajo de los biomas fríos de la superficie y presentan características visuales diferentes a las cavernas tradicionales.

Su estructura está compuesta principalmente por hielo compacto (Packed Ice) y calcita (Calcite), materiales que contribuyen a crear un entorno subterráneo con una apariencia distintiva.

Nuevos bloques y cristales luminosos

El bioma Ice Cave también incorpora elementos decorativos y ambientales que amplían las posibilidades de exploración.

Entre ellos destacan los carámbanos (Icicles) y los cristales de hielo (Ice Crystals).

Estos últimos tienen la capacidad de emitir luz, lo que permite iluminar naturalmente determinadas zonas de las cavernas congeladas.

La combinación de nuevos materiales, estructuras y efectos de iluminación busca ofrecer una experiencia diferente para quienes disfrutan explorando los entornos subterráneos del videojuego.

Frostbite: un nuevo enemigo con ataques de congelación

Otra de las incorporaciones experimentales de Minecraft Bedrock 1.26.60 es Frostbite, una variante hostil de zombi que introduce nuevas mecánicas de combate.

A diferencia de los zombis tradicionales, esta criatura puede provocar un efecto de congelación mediante ataques cuerpo a cuerpo.

También cuenta con una habilidad de ataque a distancia que consiste en lanzar bolas de hielo (Ice Balls) contra los jugadores.

Estas capacidades representan un desafío adicional, especialmente durante enfrentamientos en espacios reducidos o situaciones donde la movilidad es limitada.

La presencia de Frostbite podría modificar las estrategias habituales de combate y exploración en los entornos donde aparezca.

Cómo activar las funciones experimentales de Minecraft Bedrock

Los jugadores interesados en conocer anticipadamente las nuevas características pueden acceder a ellas mediante el menú de Experimentos.

Para hacerlo, es necesario ingresar a la configuración de un mundo nuevo o existente y habilitar las opciones experimentales correspondientes.

Es importante considerar que estas funciones todavía se encuentran en desarrollo, por lo que podrían presentar errores o experimentar modificaciones antes de su lanzamiento definitivo.

Tanto Ice Cave como Frostbite forman parte del denominado Fourth Drop of 2026, una iniciativa relacionada con la estrategia de Mojang de distribuir novedades mediante actualizaciones más pequeñas y frecuentes.

Este modelo, reforzado después de Minecraft Live 2026, busca reducir los periodos de espera entre incorporaciones de contenido.

Minecraft Bedrock incorpora soporte nativo para Nintendo Switch 2

Una de las novedades más importantes de la versión 1.26.60 es la incorporación de compatibilidad nativa con Nintendo Switch 2.

Con este cambio, Minecraft: Bedrock Edition amplía su soporte para la nueva generación de consolas de Nintendo.

La actualización representa un paso importante para los usuarios de esta plataforma, al incorporar soporte específico para el dispositivo.

Las primeras reacciones de la comunidad también han mostrado interés por los nuevos contenidos experimentales, particularmente por las cuevas heladas y las mecánicas de congelación de Frostbite.

Mojang apuesta por actualizaciones frecuentes para Minecraft

Minecraft Bedrock 1.26.60 combina mantenimiento técnico con nuevas posibilidades de exploración y combate.

Con más de 600 errores corregidos, soporte nativo para Nintendo Switch 2 y funciones experimentales como Ice Cave y Frostbite, Mojang continúa desarrollando su estrategia de actualizaciones periódicas para mantener vigente la experiencia de Minecraft y ampliar gradualmente sus contenidos.