El Buen Fin 2026 cambia de fechas mientras Walmart prepara El Fin Irresistible y Tiendas 3B acelera su crecimiento

El Buen Fin 2026 se llevará a cabo en noviembre en medio de una mayor competencia entre las principales cadenas de autoservicio de México. Mientras Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club preparan sus campañas de descuentos, Tiendas 3B continúa expandiéndose mediante una estrategia basada en precios bajos permanentes.

El comportamiento del consumidor mexicano será determinante para estas empresas, especialmente ante la moderación del gasto familiar y la búsqueda de productos accesibles.

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre

La edición número 16 de El Buen Fin está programada del viernes 13 al martes 17 de noviembre de 2026, con cinco días de promociones.

Aunque mantiene la duración de 2025, el calendario cambia: la edición anterior comenzó en jueves y terminó en lunes. Este año, la campaña coincidirá nuevamente con el fin de semana largo relacionado con la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Mayor impulso a las empresas y productos mexicanos

Además de incentivar el consumo, la iniciativa busca fortalecer el mercado interno mediante la participación de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

También se promoverán productos nacionales identificados con el distintivo Hecho en México, impulsado por la Secretaría de Economía.

La estrategia pretende ampliar las oportunidades comerciales para los negocios nacionales durante una de las temporadas de mayor actividad del comercio minorista.

Walmart y Bodega Aurrera preparan El Fin Irresistible 2026

Walmart de México y Centroamérica (Walmex) mantendrá su estrategia de combinar su participación en El Buen Fin con una campaña promocional propia denominada El Fin Irresistible.

Tradicionalmente, esta iniciativa comienza antes de la campaña nacional y extiende sus descuentos varios días después de su conclusión.

En 2025, El Fin Irresistible se realizó del 6 al 19 de noviembre. Para 2026, las fechas específicas de la campaña todavía están pendientes de confirmación.

Walmex enfrenta un crecimiento moderado en sus ventas

De acuerdo con su reporte financiero del segundo trimestre de 2026, Walmex contaba en México con 2,733 establecimientos Bodega Aurrera, 338 hipermercados Walmart, 104 supermercados Walmart Express y 176 clubes Sam’s Club.

Durante ese periodo, sus ingresos consolidados alcanzaron 250 mil 948 millones de pesos, un crecimiento anual de 1.9%.

En México, los ingresos aumentaron 3.1%, hasta llegar a 209 mil 188 millones de pesos.

Sin embargo, las ventas a tiendas iguales avanzaron solamente 1.8%, mientras que las transacciones disminuyeron 1.1%. El ticket promedio registró un incremento de 2.9%.

Bodega Aurrera presentó resultados inferiores a las expectativas de la compañía, principalmente por una reducción en la afluencia de clientes y compras de menor volumen en establecimientos grandes del centro del país.

Pese a este escenario, su campaña Morralla consiguió un crecimiento de doble dígito, mientras que las marcas propias continuaron ganando participación.

Tiendas 3B aumenta sus ventas 38.7% sin depender de El Buen Fin

A diferencia de sus principales competidores, Tiendas 3B mantiene un modelo comercial basado en descuentos permanentes, productos de consumo cotidiano y una oferta importante de marcas propias.

La empresa no pertenece a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y tampoco participa en El Buen Fin.

Según su informe financiero publicado el 12 de agosto, la cadena registró ingresos de 26 mil 37 millones de pesos durante el segundo trimestre de 2026.

Esta cifra representó un crecimiento anual de 38.7%, frente a los 18 mil 770 millones de pesos obtenidos durante el mismo periodo de 2025.

La cadena alcanza 3,624 sucursales en México

Las ventas a tiendas iguales de Tiendas 3B aumentaron 20%, un desempeño considerablemente superior al crecimiento de 1.8% registrado por Walmex en México.

Durante el segundo trimestre, la compañía abrió 155 sucursales netas y alcanzó 3,624 establecimientos al cierre de junio.

En los últimos 12 meses acumuló 593 aperturas netas, mientras que su infraestructura logística llegó a 21 centros de distribución.

K. Anthony Hatoum, presidente y director general de BBB Foods, atribuyó estos resultados a la propuesta de valor de la empresa, su reconocimiento de marca y la creciente lealtad de los consumidores.

No obstante, la expansión también estuvo acompañada de mayores pérdidas. La compañía reportó un resultado neto negativo de 386 millones de pesos, frente a una pérdida de 286 millones durante el mismo trimestre del año anterior.

Los precios bajos marcan la competencia entre supermercados

La evolución de Walmart y Tiendas 3B refleja cómo las cadenas comerciales están adaptando sus estrategias ante consumidores más cuidadosos con sus gastos.

Cristian Barrientos Pozo, presidente ejecutivo y director general de Walmex, reconoció que los hogares mexicanos están evaluando con mayor atención sus decisiones de compra.

Como respuesta, la empresa fortaleció su estrategia de Precios Bajos Todos los Días, amplió las promociones y reforzó su oferta de marcas propias.

En agosto también anunció que mantendría sin cambios los precios de más de 4,000 productos esenciales durante 90 días, hasta el 20 de noviembre, en más de 3,000 establecimientos Walmart y Bodega Aurrera.

Por su parte, Tiendas 3B continuará apostando por el modelo de descuento duro, conocido como hard discount, que busca reducir costos operativos y ofrecer precios competitivos.

Un noviembre decisivo para el comercio mexicano

El Buen Fin 2026 y El Fin Irresistible pondrán a prueba la capacidad de las grandes cadenas para atraer consumidores mediante descuentos temporales.

Al mismo tiempo, el crecimiento de Tiendas 3B muestra la relevancia de los precios bajos permanentes y la expansión de sucursales en un mercado donde las familias mexicanas buscan aprovechar mejor su presupuesto.