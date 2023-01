Resolución en Xbox Series S, PS4 y Xbox One revelada por Capcom – Multiplayer.it

A través de una publicación en Twitter, Capcom reveló Máxima precisión de versiones Xbox Serie S, PS4 y Xbox One a El ascenso del cazador de monstruosademás de los ya confirmados de PS5 y Xbox Series X, que incluimos a continuación:

PS4, Xbox One y Xbox One S: 1920 x 1080

Serie Xbox S: 2560 x 1440

PS5, Xbox Serie X, PS4 Pro, Xbox One X: 3840 x 2160

Windows: dependiendo de las especificaciones de su computadora y monitor



El ascenso del cazador de monstruos, Camelius

Como sabemos, las versiones de PS5 y Xbox Series X | estarán disponibles S of Monster Hunter Rise cuenta con dos modos gráficos, uno en 4K y 60fps, y otro en 1080p y 120fps. Desafortunadamente, en esta ocasión, Capcom no ha revelado el objetivo de velocidad de fotogramas para las versiones Series S y Old Generation, ni si estas plataformas ofrecerán más de una opción gráfica, sino que se limita a afirmar:

“La velocidad de fotogramas es variable dependiendo de la situación del juego. Según el rendimiento del dispositivo y tus preferencias, puedes elegir si priorizar la velocidad de fotogramas o la calidad de la imagen.“.

La publicación también especifica que las versiones para PS5 y PS4 de Monster Hunt Rise se venden como un paquete, por lo que no es necesario comprarlas dos veces si decide cambiar de consola. También se ha confirmado la posibilidad Ahorra transporte entre plataformas de la misma familia, y por tanto entre PS5 y PS4 o entre Xbox Series X | S, Xbox One y Windows.

Monster Hunter Rise estará disponible en PlayStation, Xbox y Windows 20 de enero de 2023, con máxima expansión esperada para romper el Sol durante la primavera. El juego ya está disponible desde hace bastante tiempo en Switch y PC a través de Steam. Para estas versiones se viene una nueva actualización gratuita, que ya tiene un período de lanzamiento.