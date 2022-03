Siempre venden las inversiones habituales que caen. ¿Cómo salimos? – Multijugador.it

panorama Juegos de vídeo en Italia Para 2021, descrito en el último informe de IIDEA, por un lado, es decepcionante por el otro. De hecho, si es cierto que el mercado italiano ha generado unos ingresos de 2.200 millones de euros, también lo es Siempre venden los productos de siempre. Al mismo tiempo, están grabando. inversiones bajistas Respecto a la localización en nuestro idioma.

¿Cómo salimos? La cuestión es evidentemente cultural y el papel de las revistas de videojuegos como Multiplayer. Está muy claro: hablar de producciones grandes y pequeñas, intentar emocionar a la gente, motivarla a descubrir nuevas especies en lugar de petrificar. Sin embargo, cuando la información viaja a otros canales donde el principio básico es simplemente seguir las tendencias y procesar números, las cosas se complican.



FIFA 22, Mbappé intercepta rápidamente. ¿O es una cruz?

Seamos claros: esto no se trata de triple a vs independientePero Iqbal contra todo lo demás. Sabemos que FIFA 22 fue el juego más vendido de 2021 en Italia, y que en el mismo orden, la versión anterior de EA football ocupó el tercer lugar. En medio encontramos GTA V, un título que se publicó en el ya lejano 2014 pero que nunca logró salir del top ten.

Para ver algo que no sea FIFA o GTA, hay que bajar a cuarta, donde encontramos la mejor expresión de La histórica pasión italiana por PlayStation Y para su marca insignia, Spider-Man, seguido por el fenómeno de la cuarentena Animal Crossing: New Horizons y luego otro juego aparentemente atemporal de Minecraft en la versión de Nintendo Switch. La cuestión es que no se sabe cuál es la distancia entre el podio y el resto de la clasificación.



GTA V ha vendido más de 160 millones de copias pero no ha sido doblado al italiano, por así decirlo

¿Cuáles son las consecuencias de un mercado tan estable? La caída de las inversiones, en primer lugar en lo que se refiere a localización. En 2019 hubo un caso apasionante de Control, un excelente juego de disparos de Remedy Entertainment, producido por una editorial italiana que no consideró apropiado doblar el juego en nuestro idioma. En todos los demás sí, en el nuestro no.

Luego llegó el turno de Far Cry 6, que no fue doblado al italiano: nunca antes, incluso el capítulo original de 2004 fue traducido íntegramente a nuestro idioma. Sin embargo, abundan los ejemplos: incluso los productos que no tienen mucho diálogo, como Forza Horizon 4 y 5, no hablan italiano. L ‘Compromiso económicoObviamente , no ser pagado.

Entonces, volvamos a la pregunta inicial: ¿Cómo podemos hacer que el ranking de los juegos más vendidos en Italia sea un poco más dinámico, premia los nuevos lanzamientos, ¿es la expresión de un usuario realmente apasionado que se preocupa por la evolución del medio? Ya hemos dicho que las revistas de videojuegos están haciendo su parte en cuanto a revelaciones, tratando de llegar a fin de mes entre nombres de moda y “servicio público”.

Y por lo tanto te pasa la pelota: El nieto aconsejó mezclar los juegos de Fortnite con algunas experiencias narrativas para un solo jugador; Explícale al aficionado al fútbol que además del volcado de FUT, también hay increíbles juegos de acción, emocionantes aventuras y perlas independientes; Dígale a un fanático de COD que hay tiradores no registrados que le permiten elegir a dónde ir y qué hacer en lugar de llevarlo de la mano de un tiroteo al siguiente.

¿Qué opinas, se puede hacer? Vamos a hablar de.

Parliamone es una columna de opinión diaria que proporciona un punto de partida para la discusión sobre las noticias del día, un pequeño editorial escrito por un miembro del equipo editorial pero no necesariamente de la línea editorial Multiplayer.it.