Las primeras imágenes oficiales del SUV de Maranello- Corriere.it

por Stefano Bargggia

En Maranello, les gusta llamarlo Fuv: Ferrari Utility Vehicle. Cuatro puertas y cuatro plazas. Mide unos 5 metros de largo. La distancia al suelo es adecuada para la conducción todoterreno. Se espera que Ferrari Purosangue esté en el mercado a finales de año

Caballos y caballos pura sangre Ferrari

La mecánica es difícil de adivinar. Es razonable esperar una reinterpretación del icono. V12 de aspiración natural de 6,5 litrosrefinado en la entrega de potencia y par para casarse en el mejor de los casos con Tracción en las cuatro ruedas, suspensión neumática y bloque de coche. Pero desde entonces con el nuevo 296GB ha aparecido uno nuevo Tren motriz híbrido enchufable Muy efectivo – y tiene fuerza más que suficiente: 830 caballos ¿Por qué no asumimos que él también está en ese modelo? Por supuesto, estamos en el campo de las suposiciones porque, además del equipo de desarrollo encabezado por Rafael de Simónla única persona que ha tenido la oportunidad de ponerse al volante de Purosangue, hasta el momento, es el nuevo CEO benedetto vigna. Lo he conducido varias veces por las colinas alrededor de Maranello, tanto de día como de noche, y puedo decir que La experiencia fue realmente genial.. Pero no quiero esperar nada más para no estropear la sorpresa”, dijo el CEO en una llamada reciente con analistas.