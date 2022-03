CD Projekt revela qué es un animal – Nerd4.life

CD Projekt RED ha confirmado oficialmente de qué animal se trata Medalla Inmortalizado en la primera imagen teaser de la nueva saga de El mago. Como muchos sospechaban que era uno linceLo que abre la puerta a muchas teorías interesantes.

La confirmación vino del director Robert Malinowski, quien le dijo a Eurogamer.net: “Bueno, algunos de los acertijos no deberían ser tan vagos. Puedo confirmar que la medalla tiene, de hecho, la forma de un lince”.

La forma de la medalla ha generado mucha discusión en los últimos días, ya que podría proporcionar algunos detalles importantes sobre dónde y el héroe en el nuevo The Witcher, que no puede ser Geralt de Rivia o Ciri. Atención, porque a partir de aquí daremos Avance en las leyendas Por The Witcher, aunque no oficial.



The Witcher, una medalla con forma de lince

Entonces la medalla puede representar muchos chats. escuela lince, que en realidad solo se encuentra en las historias de fans. En este escenario, tras los acontecimientos de The Witcher 3: Wild Hunt, Lambert, Keira Metz, Eskel y otros personajes establecen esta nueva escuela tras la extinción de la Wolf School (a la que pertenece Geralt de Rivia). Por lo tanto, la medalla que aparece en el teaser podría pertenecer a uno de sus fundadores o miembros (y, por lo tanto, a un personaje completamente nuevo). Lo cierto es que CD Projekt RED se inspiró en este fan fiction, lo cual no es nada obvio.

Fan fiction o no, la confirmación de Malinowski indica que en el próximo The Witcher probablemente interpretaremos un personaje inédito o diferente a Ciri y Geralt. Para saber más, solo tenemos que esperar pacientemente por más detalles oficiales.

Mientras tanto, Jason Salameh, el nuevo director de juegos de la serie, prometió que el próximo Witcher no necesitará una crisis.