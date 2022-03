¿Fecha de lanzamiento retrasada? Cyrano propone una nueva cita – Nerd4.life

roberto serranoun conocido usuario de Twitter, difundió un nuevo rumor a través de su cuenta: el Fecha de lanzamiento de Starfield podría haber sido Demorado. El hombre también indicó una posible fecha: 2-3-2023.

Determinamos, y puedes verlo por ti mismo a continuación, que Cyrano técnicamente no escribió la palabra “campo de estrellasY en realidad no dijo que la fecha de lanzamiento se retrasó. El tipo simplemente ingresó una cara cuestionable, la fecha de lanzamiento de Starfield (11 de noviembre de 2022), luego ingresó una expresión para una estrella y finalmente escribió una nueva fecha 2.3.23. usó el formato estadounidense (generalmente Cyrano escribe en inglés en su cuenta), sería el 3 de febrero de 2023. Si el formato fuera italiano, sería el 2 de marzo de 2023. Independientemente de la fecha exacta, la idea de que las propuestas de Serrano son un posible aplazamiento del partido.

Menciono que Cyrano es un filtrador activo, pero su especulación es a menudo No golpees la marca. Ha habido ocasiones en las que tenía razón, pero generalmente no es una fuente tan confiable como las demás.

Por ahora, todo esto es un rumor que debe tomarse con cautela. Starfield no se ha desanimado y lo que Cyrano se ha estado refiriendo claramente no es oficial. Lo cierto es que, ocho meses después de su lanzamiento, aún no hemos tenido la oportunidad de ver gameplay real del juego: Esperamos que Bethesda nos tranquilice pronto en la fecha de lanzamiento y en las condiciones del juego, para no levantar sospechas. ante tales rumores.

Si buscas información oficial, puedes contar con la nuestra: Starfield, un mundo abierto creado para recorrer: nuevos detalles de Bethesda.