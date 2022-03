Plataforma de cambio de colores

No se puede negar: desde su primera presentación, que tuvo lugar durante el Nintendo Direct de septiembre de 2021, para ser claros, el programa en el que se presentó oficialmente. Chris Pratt es el actor de voz de la caricatura Super Mario Bros. En el que finalmente repasamos la jugabilidad en Bayonetta 3 – Kirby y la tierra perdida Siempre parece tener una ventaja. El destello, los valores de producción claros y la inspiración subyacente pueden darle a Pink Ball, que fue creado por Masahiro Sakurai en 1992, la justicia que el personaje merece en algunos aspectos.

Seamos claros, hablemos deUna honrosa carrera de treinta años con casi cuarenta millones de copias vendidas: Un puntaje suficiente para hacer de Kirby, quizás sorprendentemente, una de las cincuenta franquicias más exitosas en toda la historia de los juegos. Sin embargo, después de todo, la voraz criatura del Planeta Pop siempre había parecido relegada a un escenario ‘secundario’, obligada a brillar con luz reflejada en comparación con los habituales gigantes de Gran Gota N.

Por eso, después de tres décadas de entretener a una audiencia esencialmente muy pequeña con producciones muy buenas pero nunca de primera, Kirby and the Lost Land inmediatamente pareció una especie de declaración de intenciones, una gran redención para la criatura gorda. Una perspectiva, como leerán en breve, se respeta sólo parcialmente, pues, a pesar de las novedades, este capítulo aún se plantea con cierta continuidad con el pasado.

Entre tradición y modernidad

Representa Kirby y la tierra perdida Primero, la penetración real de la bola omnívora en un contexto 3D al 100%. HAL Lab Adventure te permitirá moverte en 360 grados dentro de niveles que no son nada triviales pero que aún tienen una evolución dirigida, con Principalmente una estructura de pasillo y una pequeña vista superior. Que, al igual que los de Super Mario 3D World, nunca requerirán ajustes manuales de la cámara (por cierto, aquí está Super Mario 3D World + Revisión de la ira de Bowser).

Sin duda se trata de una opción no demasiado casual, que si bien ofrece un notable grado de libertad sin precedentes a la serie tiende a complicarnos lo mínimo posible la vida a la hora de gestionar los espacios en tres dimensiones. Esto se debe a que, como lo demuestra el selector de dificultad justo después de la pantalla de título, Kirby y Lost Land son y siguen siendo Un videojuego destinado al espectador en un principio -si no el primero- de armas. Y precisamente desde esta perspectiva, tiene sentido aclarar de inmediato cierta área fundamental de malentendido que ha madurado en los últimos meses.

De hecho, muchos han visto en los avances de la exclusiva de Nintendo Switch algunas señales y vibraciones bastante francas de esta obra maestra receptiva.

En el nombre de Super Mario Odyssey (para obtener más información, busque Reseña de Super Mario Odyssey). Sabed muy bien que, de hecho, en la versión final de la aventura que os llevará a la conclusión en unas diez horas -aunque no necesariamente al final de los juegos…- La sensación del Joy-Con en la mano demuestra ser muy diferente de la sensación del último Mario en 3D.. Es sobre todo la naturaleza esencial lo que realmente no puede compararse con lo que experimenté con alegría en compañía de Cappy: esta encarnación de Kirby en general. Menos abiertos, menos cadencia y sobre todo son muy diferentes en acción y plataforma. Especialmente si tiene la intención de enmarcar la experiencia desde una perspectiva de usuario más incondicional.

En resumen, Kirby and the Lost Land no es el nuevo terreno para un cierto tipo de creatividad de plataforma maravillosamente global, con un protagonista sin bigote y formas aún más suaves para la ocasión. Al contrario, es un archivo. Título sencillo y directo, con un nivel de dificultad medio reducido a condiciones mínimas Y la tasa de desafío solo está relacionada con la necesidad (que en realidad impone más que el juego) de desbloquear el 100% de los objetivos. Rescatar a todos los Waddle Dee, o criaturas indefensas escondidas para los escenarios, te costará una serie de esfuerzos extra, así como varios intentos por encontrar un secreto o vencer a un jefe de cierta forma.

En cualquier caso, su actitud intencional será más que una petición categórica de unLa aventura que casi siempre continúa con la participación del piloto automático – Incluso en el llamado “Modo Tormenta”, es decir, dirigido a personas más experimentadas. Un modelo que puede rozar el aburrimiento para algunos (o al menos ser menos motivador…), pero que sin duda hará felices a muchos otros. Basta pensar en el citado público infantil que siempre ha sido el blanco preferente de la bola rosa, o mejor en la pareja padre/hijo que gracias a haber Modo cooperativo que se puede activar en cualquier momentoPodría decirse que es la referencia perfecta para un producto ideal para atraer a nuevos grupos de jóvenes fanáticos a los videojuegos.

Postales de un mundo nuevo

Como se indica literalmente a partir del nombre, Kirby y The Lost Land hablaban en un contexto diferente al escenario canónico de Dream Land, el mundo de las hadas que suele ser el telón de fondo de los eventos del protagonista rosa. Un extraño remolino está lanzando a nuestro héroe en uno Sin embargo, una alternativa que recuerda un poco a nuestro planeta. – O más bien, una versión terrorífica de lo mismo basada en centros comerciales abandonados, ciudades devastadas y lugares donde la naturaleza reclama lo que queda de civilización. En compañía de un extraño animal volador llamado Elfilin, depende de nosotros rescatar a Waddlee Dee, que ha sido secuestrada por un ejército de monstruos, y restaurar el orden correcto de las cosas.

A nivel visual, las altas expectativas derivadas de los distintos clips de prelanzamiento y relanzamiento del juego ya se han confirmado: Kirby and the Lost Land son Una vista imperdible, así como una vívida ilustración de cómo la dirección de arte puede trascender los límites impuestos por la mera tecnología.. Espere un videojuego colorido y brillante, capaz de impresionar con algunas de las mejores texturas que jamás hayan aparecido en Nintendo Switch y, en general, mostrar el material a veces de manera agresiva. Una producción en la que claramente se han invertido importantes recursos, que además consigue asombrar gracias a este Una reinterpretación lúdica en Salsa Nintendosa para un contexto post-apocalíptico (Y créeme, realmente no tienes idea de qué esperar al final…).

El escalado es tan cautivador que no se ve afectado en absoluto por los 30fps -en lugar de los 60fps base estamos acostumbrados a la gran N en sus plataformas- ni por los movimientos menos convincentes de los personajes a cierta distancia, con animaciones que aumentar la fluidez a medida que se acerca la cámara (Para entender, imagina un manejo extraordinario del nivel de detalle aplicado a la animación más que a la calidad de los modelos poligonales). En definitiva, un festín para los ojos que Deja su huella aún más gracias al apoyo de una probada y cautivadora banda sonora.Siempre listo para celebrar eventos en pantalla.

El apetito viene con la comida.

Sí, respecto a la jugabilidad: ya hemos mencionado un archivoLa máxima linealidad de la propuesta, lo opcional es buscar coleccionables y secretos Oculto aquí y allá, a menudo solo oculto del marco, en lugares donde están los jugadores más inteligentes. Ellos sabrán Para encontrar con confianza algo que nunca fallará en la realidad. Básicamente, la estructura de este bucle se divide en dos grandes categorías: los niveles tradicionales, es decir, los que tienen un principio y un final y la estructura del pasaje mencionado hace unos párrafos, y los desafíos.

El primero observará su publicación en promedio durante unos minutos y contará con una serie de objetivos adicionales que no se revelan, sino que se detectarán precisamente en el curso de la acción, lo que puede indicarle que reinicie uno o más reinicios opcionales (incluso si, con toda honestidad, Faltar a la larga puede ser difícilporque las solicitudes para continuar la historia están calibradas a la baja).

Por otro lado, los desafíos serán divagaciones puras y simples, y muy enfocadas, construidas al 100% en torno a los extraños power-ups de los que puede presumir un protagonista: pruebas de habilidad en las que más se sienten las venas de la plataforma y el movimiento, incluso en este muy generoso. estado en normas .necesario para terminar.

La parte del león es siempre y en cualquier caso la habilidad innata de Kirby para tragarse a los oponentes, absorbiendo sus propias características. Por lo tanto, sería muy divertido cambiar de espadas a cuchillas giratorias, acceder a chorros congeladores, bolas de fuego, granadas, taladros y mucho más, con tonos de juego ligeramente diferentes y una estrategia mínima para elegir el poder. (Especialmente antes de que los coreógrafos se encuentren cara a cara con los jefes).

Si los cambios orales, esos son los cambios peculiares basados ​​en interacciones contextuales que se introdujeron como una nueva característica de este episodio, resultan irresistibles al principio, pero a la larga tal vez incluso un poco para ellos.

Lo mismo y no especialmente desarrollado a nivel lúdico, Por otro lado, la sensación constante de avanzar en la aventura es realmente genial.. La ciudad de Waddle Dee es el centro que sirve tanto de punto de partida como de acceso: un entorno que poco a poco habitará, se volverá móvil con nuevos edificios, minijuegos iniciales y actividades paralelas, como recolectar muñecas de los distribuidores de gatcha, tiendas y más. Todo sin contar con la posibilidad de desarrollar las habilidades de Kirby, y desatar ataques más emocionantes y satisfactorios (que pueden bajar aún más el desafío, por muy emocionantes que sean los más pequeños).