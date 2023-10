Gothic II Complete Classic anunciado para Nintendo Switch: fecha de lanzamiento, precio y tráiler

THQ Nórdico anunciado Gótico II Clásico Completo para Nintendo Switch. El lanzamiento está previsto para 29 de noviembre A un precio de 29,99 euros. El lanzamiento físico se venderá exclusivamente a través de la tienda THQ Nordic.

allá Descripción oficial Dice: “La aclamada secuela del clásico juego de rol de culto. Sigue la historia del héroe sin nombre en Gothic II Complete Classic, la galardonada secuela que mejora a su predecesor en todos los sentidos. Experimenta ahora por primera vez en Nintendo Switch. Gothic II Complete Classic combina la emoción del complemento Gothic II y Night of the Raven por primera vez en consola. Has roto la barrera mágica y has liberado a los prisioneros del Valle de las Minas. Ahora los antiguos criminales del bosque y las montañas son causando problemas en la ciudad capital de Khornes. La milicia de la ciudad está indefensa debido a su poca fuerza fuera de la ciudad, todos están indefensos contra los ataques de los bandidos”.