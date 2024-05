Prueba Lotus Emira, datos técnicos, opiniones y dimensiones 2.0 IC4 1ª Edición DCT

corazón alemán

Nueva versión de princesa loto: El único deportivo de la marca inglesa equipado con un motor de combustión, dividido en dos partes y tras ofrecerse inicialmente con un motor V6 sobrealimentado de origen Toyota (aquí First Contact) que ya equipaba el anterior Lotus Evora, ahora también está disponible con uno más moderno 2.0 Turbo gasolina a 4 cilindros. Este es el mismo motor que tienen algunos. Mercedes-AMG Compacto como el A 45 y el CLA 45, aunque en esta aplicación es algo menos potente: afirma la empresa 365 CV y par máximo 430 Nm. Sin embargo, hay energía más que suficiente para lanzar el i. 1.446 kilos El Lotus Amira acelera de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 290 km/h.

Puro placer de conducir

rendimiento para Diviértete en el camino Y entre la acera, pero un coche de este tipo no se compra por pura velocidad, sino por el placer de conducir que sólo un cupé con motor central puede proporcionar. Aunque nuestro primer contacto fue en las estrechas y mojadas carreteras de Norfolk (Inglaterra), lo apreciamos enseguida. Precisión de dirección – Un poco más pesado que la media, pero muy receptivo y comunicativo – y una suspensión firme, sí, pero bien calibrada para no desequilibrar el coche en los baches y caídas. allá princesa loto No tiene amortiguadores controlados electrónicamente, pero al comprarlo puedes elegir entre dos configuraciones, Comfort y Sport (la del coche que se prueba), dependiendo de si prefieres comodidad de marcha o precisión en las curvas.

El motor y la caja de cambios se han mejorado un poco más abajo…

Directamente detrás de usted se oye el motor alemán de cuatro cilindros y el sonido del gran turbocompresor que “Él ronca“Cada vez sueltas el acelerador. En comparación con las unidades instaladas por Mercedes, encendido. princesa loto Parecíamos tener una entrega más dulce y lineal que encajaba bien con el carácter de este coche. Y como el par máximo ya alcanza las 3.000 rpm, no es necesario estar siempre en la zona roja del cuentarrevoluciones (el limitador está fijado en 7.200 rpm) para pasar con extraordinaria rapidez de curva en curva. El sistema se encarga de transferir potencia a las ruedas traseras. intercambio robótico doble garra Una caja de cambios de ocho velocidades, también de origen Mercedes-AMG: una transmisión que funciona bien, con lógica de funcionamiento inteligente en modo automático, pero no la que mejor responde cuando se utilizan las levas detrás del volante. Las cosas mejoran con Modo de conducción El recorrido es más agresivo (hay otras dos variantes para turismo y deporte), pero sobre todo en las subidas hubiéramos preferido tiempos de respuesta más cortos.

No hay muchos compromisos

A nivel estético, princesa loto El motor de cuatro cilindros no se diferencia de su “hermano” de seis cilindros, excepto por un capó diferente debajo de la luneta trasera. El diseño del coche está inspirado en el diseño del superdeportivo eléctrico Evija, especialmente en la parte delantera, donde la forma especial del parachoques y el capó dirige el aire hacia la parte trasera. Los laterales son curvos y cuentan con dos grandes tomas de aire situadas justo detrás de las puertas. El diseño interior del Lotus Emira nada tiene que ver con los deportivos del pasado de la marca inglesa como Elise o Exige. Acabados y materiales Soy Calidad No faltan todas las comodidades que se esperan de un automóvil deportivo moderno, como asientos con ajuste eléctrico (calefacción) y sistema multimedia Una pantalla táctil de 10,25 pulgadas se completa con todas las funciones más importantes y está rodeada por un tablero digital claro y definido (12,3 pulgadas). Amplio, relativo a la categoría, es decir guantera: Hay un auténtico cajón delante del pasajero y bolsillos en las puertas, mientras que un gran estante detrás de los respaldos, combinado con el maletero, permite elevar la capacidad de carga del vehículo hasta los 359 litros. nada mal. Sin embargo, es una lástima que el volante tenga un rango de altura algo limitado: cualquier persona que mida más de 180 cm corre el riesgo de tocarse los muslos con los codos en curvas de más de 90 grados.

¿Cuánto cuesta?

En este momento princesa loto El motor de cuatro cilindros en una única versión de lanzamiento “First Edition” se vende por 98.810 euros (unos 5.000 euros menos que el Emira V6) con motor Equipamiento estandar Muy rico que incluye, entre otras cosas, un sistema de audio Kef de 560 vatios con 10 parlantes, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara de visión trasera (no del todo especificada), un sistema multimedia con pantalla táctil con navegación y conexiones para teléfonos inteligentes a través de Apple CarPlay y Android Auto. . Sólo se cobra aparte la pintura (con precios que oscilan entre los 880 y los 2.260 euros) y algunas tapicerías interiores en cuero o Alcántara (entre 1.910 y 2.930 euros).