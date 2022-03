Paciente de Phil Collins, último concierto con Genesis- Corriere.it

para Entretenimiento Editar

El músico, que actuó la noche del sábado en el 02 Arena de Londres, sonaba muy flojo. Despedida de los fans durante Genesis Live. Ahora tiene que encontrarme un trabajo de verdad.

En un mensaje publicado en el sitio web de Genesis, Phil explicó: De alguna manera, durante la última gira de Genesis, me disloqué algunas vértebras en la parte superior del cuello y me lastimé la mano. Después de una operación de cuello exitosa, mis manos todavía no funcionan normalmente. Tal vez cambie en un año, pero de momento me es imposible tocar la batería o el piano. Collins insistió en no estar molesto por su diagnóstico y se retiró a Suiza para pasar tiempo con su tercera (y ahora ex) esposa, Orian Sevi, y sus hijos Nick y Matt.