Cruel o cristiano, ¿quién eliminó a los amigos del 2022? / Salida del bailarín Todaro

Después de actuaciones rituales recientes en el estudio, los niños Amigos 21 Regresan a casa, emocionados de ver quién será el segundo en ser eliminado del episodio del 26 de marzo de 2022. crítico y cristiano Me preocupo cuando Maria De Filippi llama a la casita para anunciar el nombre de los excluidos. grita ferozmente, admitiendo que le preocupa lo que le espera afuera: “Cuando veo tanta gente aplaudiendo y gritando mi nombre, me siento bien, me siento comprendido. Esto es algo que rara vez me pasa. La idea de que podría haber un final salida me desestabiliza”, admite.

Por el contrario, los cristianos son tranquilos y realmente comen con los demás. Explicará que el motivo es la satisfacción de un buen baile esta noche. Maria de Filippi luego anunciará que es él quien debe abandonar la escuela: Christian es el segundo eliminado esta noche. (Actualizado por Anna Montesano)

Al final del tercer calor en la tarde del segundo día Amigos 21, el equipo de Bettinelli y Pepparini es una vez más el equipo derrotado. Dos de dos, por desgracia, para este equipo que, de momento, no puede participar. Es así como tres estudiantes corren el riesgo de ser eliminados: Albee, Critical y John Eric. Los tres chicos vuelven a hacer su parte cuando el jurado decide rescatar a Albee después de observarla cuidadosamente. Entonces, un cantante de Bettinelli está de regreso pero el otro no. John Eric se salva y Criticale acaba en la papeleta de descalificación. Uno entre él y Christian definitivamente tendrá que dejar el programa esta noche. (Actualizado por Anna Montesano)

Christian está en la boleta por segunda vez

Después de que el equipo de Lorella Coccarini y Raimundo Todaro ganara en la primera antorcha, ya han convocado a Celentano y Zerbe para darles un segundo empujón. Pese al acierto del primero, el segundo acaba con un marcador inverso y pone así en peligro a los compañeros del Cuccarini-Todaro. terminé en peligro Christian, Nunzio y Alex Pero, tras las primeras actuaciones ante el jurado, Alex volvió inmediatamente al equipo. Entonces, Nunzio y Christian nuevamente se encuentran ante el jurado que le da a Nunzio por segunda vez, enviando a Christian a la boleta de descalificación. Esta es la segunda vez para él en dos episodios. (Actualizado por Anna Montesano)

Croata y cristiano en Amici Ballot 2022

Hasta la segunda noche de Noche de Amici 2022 Prevé la doble eliminación. Hoy, 26 de marzo de 2022, los alumnos de Amici 21 vuelven al escenario para un nuevo desafío que, al igual que la semana pasada, incluye una eliminación en vivo que llegará durante la primera manga y se anunciará al final de las dos siguientes. el calor.

crítico y cristiano Son los dos nombres amenazados de exclusión en la noche de la segunda jornada del Amici 21, y será anunciado al final del segundo y tercer tiempo. Cristiano, Es bailarina de Raimondo Todaro, por lo que pertenece al equipo Todaro-Cuccarini, y Crítico, Colegiala de Anna Pettinelli, y por lo tanto pertenece al equipo Pettinelli-Peparini. Como sucedió el año pasado, también en esta edición vespertina de Amici 2022, la eliminación no se anunció en vivo, sino en casa, al final del episodio.

crítico y cristiano Entérate del resultado del desafío al final de la velada Amici 2022 en casa. Una vez finalizado el reto en el estudio, todos los alumnos que habían estado en la competición se fueron a casa durante varios meses para averiguar el nombre de los excluidos. María de Filippi se acercó a ellos y, habiéndolos preparado para la noticia, anunció el nombre. Pero, ¿cuál de los dos tuvo que abandonar la escuela y competir? Según las vistas previas de la web, el segundo episodio omitido del primer episodio de Ayer 2022 es Christian. Así, Christian se salva de la descalificación por segunda vez consecutiva, pero, al parecer, sigue sin impresionar al jurado de Amici 21.

