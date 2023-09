“Si no fuera por Giorgia, habría muerto. Denunciaré a quien haya publicado el vídeo del beso” – Corriere.it

“La relación que tuve fue una parte muy importante de mi crecimiento también, porque de todos modos, mientras el mundo a mi alrededor cambiaba constantemente y la idea que la gente tenía de mí cambiaba constantemente, yo tenía a alguien que estaba ahí, que también era un pivote. “Y quién fue de gran ayuda para seguir adelante. Afortunadamente, tuve una persona inteligente a mi lado que me enseñó muchas cosas”. Damiano Davide, líder de Måneskin, entrevistado por Gianluca Gazzoli en “Passa dal BSMT”, habla de todo: desde su carrera hasta las relaciones dentro de la banda. También afecta al ámbito de la vida privada.Lo que confirma que así debe seguir siendo. no fue El fin de su relación de seis años con Giorgia Soleri. Los dos se conocieron antes de que la fama abrumara a la banda rumana. Dice que si hubiera estado soltero, “creo que las cosas habrían sido completamente diferentes”. “Probablemente habría muerto”, dijo Damiano. Cuando terminó la relación, los dos habían decidido seguir adelante juntos, pero fueron precedidos por: Un fan publicó un video en el que se ve al líder besando a otra chica en la discoteca. “Durante muchos años estuve escondida y siempre tuve el control de todo pero es agotador. Al mismo tiempo, da que pensar: Es cierto que una persona, por haber aparecido en la televisión, no se siente segura de actuar como cree que debería hacerlo en público, porque algún idiota podría arrebatarle el cuerpo. ¿O su teléfono y arruinarle la vida? La esfera privada existe y debe seguir siendo privada”, añadió el cantante, quien confirmó saber quién filmó el video: “Sé quién lo publicó, le escribí y también le dije que lo denunciaba”.