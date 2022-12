Cremona, la película de terror para octavo grado en la hora “Hole”: los alumnos se desmayaron. la ira de los padres

De Francisco Morandi

Ocurrió en una escuela de Cremona durante un procedimiento de sustitución. La proyección de películas “terribles” está prohibida a los menores: los alumnos más sensibles son acusados ​​de mareos y náuseas. Se ha enviado una carta de protesta al director.

Hay películas tan sangrientas que provocan náuseas y desmayos en los espectadores adultos. Este año pasó en los cines de Estados Unidos con aterrador 2, una película de terror estrenada el 13 de octubre. Y también sucedió Cremona No en las películas, sin embargo En un salón de clases de secundariatercer grado, durante la proyección del primer capítulo de “Terrifier” de 2016 (el tipo de película donde el protagonista es un maníaco homicida, ed.) de Damien Leone. Durante la hora del “hueco”, los niños presentan la propuesta al maestro suplente“¿Vamos a ver una película?” El maestro accedió, dejando a la IA trece Libertad de Elección: “horrible “De hecho, está prohibida para menores de 18 años, no por casualidad, porque no es una película para estómagos débiles. El protagonista es un asesino en masa. Art The Clown, un sádico payaso asesino en serie. Las escenas son realmente sangrientas. Algunos de los alumnos se enfermaron, se suspendió el examen y, en cuanto supieron lo sucedido, los padres protestaron con una carta al director.

mientras ve la pelicula, Muchos estudiantes se dieron la vuelta y otros sintieron náuseas. Enfrentados a ríos de sangre y cuerpos descuartizados, ojos cortados en una salpicadura al estilo de las películas de los 80. A los discípulos que se quejaban y se tapaban los ojos, los "sanguinarios" les sugerían que no miraran y se ocuparan de otra cosa. Se ha detenido la proyección.Pero la ira de los padres, que sus hijos informaron todavía en estado de shock, tan pronto como llegaron a casa de la escuela, se intensificó.

Los padres se enfrentaron. No todos consideraron "grave" lo ocurrido en clase. Los padres más desconcertados no se contuvieron y le escribieron Director de la escuelaPreguntan cómo hubiera sido ser tan tolerantes con la escuela de sus hijos. El director no comenta sobre la historia. Explica que la administración de la escuela actuó de la manera prescrita y resolvió el asunto, confrontando al maestro, los estudiantes y los padres. claro, promedio Carabinieri no llegó Como sucedió en febrero de este año en una escuela primaria en Jessette donde seis padres de niños de quinto grado se presentaron para reunir a sus hijos durante una proyección de "La vida es bella" de Benigni. "Después de ver la primera mitad, una niña lloró a carcajadas. La obra maestra no se discutió, pero algunos niños son más sensibles e impresionables ", explicó uno de los padres.

En el caso de Cremona cerrado, de hecho no. La polémica la desató Giovanni Cento, director de la Cinemateca Philo. "Realmente te deja sin palabras – comenta – La superficialidad con la que el profesor accedió a ver la película Sin siquiera preguntar sobre la calificación, y luego dejando la elección final de qué ver, los propios estudiantes. Y esto indica que el cine, por desgracia y muchas veces, es considerado por muchos como un momento trivial de entretenimiento». Y de nuevo, «es alarmante que, desafiando cualquier legislación, se haya proyectado una película que no responde en absoluto al concepto de 'ver para uso escolar': de hecho, tanto la distribución cinematográfica como el SIAE otorgan la posibilidad de ver películas, sujetas a licencia y lanzamiento, dentro de una escuela solo si el propósito educativo está bien definido, y aquí me está costando mucho encontrarlo. La esperanza es que lo que sucedió sea un catalizador para que todos piensen de manera productiva sobre lo que significa mostrar una película a los jóvenes en un grupo de edad muy específico".

