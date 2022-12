“No quería lastimar a los padres” – Libero Quotidiano

En el semanario Quién llega la impactante confesión de Jazmín Carisihija de al al baño. Sus palabras son duras y revelan algo de su pasado que aún es un secreto. La hija de Al Bano explica: “Fui intimidada, ridiculizada e insultada. En resumen, hasta ahora no ha sido un paseo por el parque”. Los primeros problemas ya habían llegado a la primaria cuando un compañero de clase se burló de ella sobre el estado de la relación de sus padres. “Una choquePorque hasta ese momento mis padres siempre me habían protegido de los chismes que se estaban dando sobre nuestra familia”, explicó. Yasmine.

Luego agregó: “Soñaba con fallecer de vez en cuando”. Entonces pudo superar todas sus debilidades y, de hecho, el mérito será de la psicoterapia. Pero todo esto ciertamente no fue un paseo por el parque: “Fue una tarea difícil”. Jasmine dijo más tarde: “Aprendí la importancia de la aceptación. Me he estado culpando a mí misma por los errores del pasado durante tanto tiempo”. Finalmente, la confesión más dura: “Me vuelve loco la idea de que todo el mundo tenga una imagen muchas veces equivocada y desagradable de mi familia”.

Guardó todo adentro para no causar sufrimiento a su familia: “Tenía miedo de lastimarlos, sabía en el fondo que no era su culpa. O al menos no del todo”.