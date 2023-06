“Quería llamarla como mi madre, pero ella no quiere. ¿Casarse con Karius? Tienes que preguntarme”.

Dilita Lotta está a punto de convertirse en madre. Fue amor a primera vista con Loris Karius: «Estaba en París con mis amigas en un fin de semana de mujeres, estábamos cenando en un lugar que también estaba lleno de chicas hermosas, hermosas, solo modelos, porque era la Semana de la Moda. . En cierto momento llega Loris y les digo a mis amigas: Chicas, ha venido el hombre de mi vida”, dijo el Corriere della Sera.

A los dos meses quedé embarazada. Me enteré el 24 de diciembre.

Sentí miedo, pero también alegría absoluta con Loris, y amor al noveno grado. Estaba tan feliz, estábamos en una videollamada desde mi habitación, le dije que estaba a punto de audicionar y estaba tan tranquilo; Desde luego, tampoco esperaba eso”. El bebé nacerá en agosto.

“Espero aspirar a volver al campo de inmediato. Tal vez no en agosto, pero en septiembre creo que sí”. Para mejorar el embarazo, a partir del 19 de junio llega su podcast (también disponible en YouTube) “Mamma Dilettante £”, una conversación en la que chatea con amigos famosos que ya son padres, pidiéndoles consejos y sugerencias sobre la maternidad. “El podcast realmente se usa para desterrar los miedos. Ver lo que le pasó a otras mujeres es curativo, te hace sentir menos sola, puedes compartir cualquier miedo y entender que todos han estado allí y los superan”.

“Estoy pensando en la boda. Pero tiene que preguntarme. Soy tradicional en esto”. ¿Y cuál es el nombre? «Nos conocimos en Ofelia, que es el nombre de mi madre. Un nombre raro, importante, hermoso, de Shakespeare. Pero mi madre no lo quiso, me dijo que eso era una desgracia para su hija, y que ella había sufrido toda su vida. Lástima, en realidad me hice un tatuaje en la muñeca”.