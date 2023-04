Hombres y mujeres, avances, Maria De Filippi y Gianni Spirti sentados en el centro con Armando Incarnato: lo que pasó

La evolución de un programa de citas para hombres y mujeres: el rostro de maria y gianni armando. Esto es lo que sucedió en la grabación de hoy, sábado 8 de abril de 2023.

Hoy, sábado 8 de abril de 2023, nuevos episodios de hombres y mujeres. aquí están progreso Publicado por Blog Isaías Y desde la página de Instagram de lorenzo bugnalone.

Hombres y Mujeres, Maria De Filippi y Gianni Spirti se enfrentan a Armando Incarnato

despuésOtro tormentoso episodio en el que Aurora Tropea y Gianni Spirti acusaron a Armando Incarnato Después de descubrir a un gerente cuidando a un caballero de Campania en un programa de citas, hoy ocurrió un evento sin precedentes. De hecho, tres sillas están colocadas en el centro del estudio: una ocupada por Armando, las otras dos por la propietaria Maria De Filippi y la otra por Gianni Spirti.. Una especie de confrontación cara a cara para el esclarecimiento final de la pregunta del Caballero.

encarnado Se demostró que estaba muy molesto por las acusaciones y dijo que quería dejar el programa. Aurora Continuó atacándolo, confirmando que estaba seguro de lo que decía. También acusó al caballero de Campania de poner a prueba al hermano mayor, hecho que negó y solicitó varias veces. Felipe Para estar seguro. El jinete parecía muy experimentado y legítimo. El llora. Marie Ella dijo que le creía y dijo que no quería seguir adelante, aunque Armando Él le dijo que solo se quedaría en el aire si ella estaba tan segura de que podía creerle.

En cuanto al trono clásico, luca davry lo borró Alexia Porque está convencido de que esto no es justo para el otro prometido. nicole y andres cargado antes te deseo De acuerdo y una vez más tronista chocó con Roberto de Padua por lo que se ofendió nicole No le hizo ningún bien. cristianodespués de borrarse a sí mismo, no volvió.

Alberto y TizianaLa pareja en el trono decidió dejar el espectáculo juntos para vivir fuera del estudio.

