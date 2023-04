Vite al Limite, otro fiasco de Dr Now: trágico final para una paciente de apenas 14 años

Algunas de las historias contadas en Vidas al límite han tenido finales trágicos. No todos los pacientes que acuden al Dr. Nowzaradan lo logran.

Vivir al límite Es uno de los formatos más crudos e influyentes que ha estado en la televisión desde hace varios años. Un viaje de un año a la vida de personas serias. manteca quien recurrió como último recurso al dr. Nowzaradan.

El médico nacido en Irán trabaja en varias instalaciones, pero en el reality show toma la clínica en Houston, Texas, una ciudad famosa por ser también una base de la NASA.

Cada entrega del programa trata de un paciente que acude a un médico para someterse a un procedimiento Bypass gástrico. Todos ellos alcanzan un peso nunca inferior a los 250 kg y en ocasiones superior a los 300 kg, lo que supone un auténtico peligro para la salud.

Pero antes de que puedan trabajar deben necesariamente Pérdida de pesoPor eso se les somete a una dieta estricta de unas 1.200 calorías diarias, casi sin hidratos de carbono, que les hace perder unos 20 kilos de peso al mes si se sigue correctamente. El reality ha ido siguiendo todo su recorrido de doce meses, y este año ha llegado a su undécima edición.

fracasos

Desafortunadamente, no todos solicitan el programa. Vivir al límite Lograron su objetivo. Ha habido muchos fracasos para el Doctor a lo largo de los años. Nowzaradan quien, aunque hizo lo que pudo, no pudo salvar a algunos de los pacientes de sí mismos. Muchas han desistido del rumbo de adelgazar y dar a luz, y por eso les afecta infarto de miocardio o enfermedades relacionadas obesidad. Lo que llama la atención es la corta edad de los desaparecidos, no más de cincuenta años, lo que demuestra que muchos kilos de más son perjudiciales para la salud.

Algunos faltan durante la filmación, por ejemplo Roberto Bushell, Sufrió un infarto a los 41 años durante la sexta edición. kelly albañilquien también murió de un infarto a la edad de 42 años mientras participaba en la séptima temporada del programa. Pero hay muchos nombres de pacientes desaparecidos.

Viviendo al límite: el final del paciente del Dr. Nowzaradan

Entre los muchos nombres y las muchas historias contadas durante las ediciones Vivir al límite Algunos han impresionado e intrigado particularmente a los espectadores. tal que Isaac Martínezquien se dirige al dr Yunnan Nozradan Tiene solo 24 años y pesa unos 300 Kg. Se recuperó de un infarto dos años antes. Peso que alcanzó ya a los 14 años, debido a situaciones familiares difíciles.

durante su viaje isaac Parecía decidido a cambiar su vida, pero su historia terminó abruptamente y desde entonces ha estado desaparecido, ya que hizo que sus cuentas fueran privadas. Así que no sabemos cómo está hoy pero sólo podemos desearle que encuentre la serenidad necesaria para cambiar su estilo de vida.