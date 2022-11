“Saber que mis hijos crecerían sin mi padre me rompe el corazón”

cáncer A los pulmones que se extendieron y llegaron al cerebro. Este es el terrible diagnóstico que recibió la estrella Televisión Inglés, johnny irwin. Conocido presentador de televisión. “Un lugar en el sol” Comparte noticias tristes en los micrófonos Bienvenidos.









Fedez, aún se ve claramente la cicatriz tras la operación: “Me recuerda lo mucho que pasamos”





Cáncer, una vacuna disponible para 2030. Anuncio de la BBC: ‘Funcionará’





Cáncer de colon, se descubren células malignas que se separan del cáncer y provocan la muerte por metástasis. ‘Esperanza para millones de pacientes’









estrella de televisión británica





en InglaterraY el johnny irwin Es uno de los presentadores más queridos de la televisión: fácil, simpático, divertido, en definitiva, único.





Los televidentes siguen diligentemente sus programas y los más populares ya están “Un lugar en el sol”oferta para personas que quieren encontrar la propiedad perfecta en Reino Unido o en el extranjero.

















Comparte la noticia con el público.





Solo porque johnny Tiene un seguimiento tan unido que ha decidido compartir su sufrimiento públicamente. Se lo dijo a sí mismo el presentador en una entrevista con el semanario Hola.





en tu perfil Instagram Comparte una publicación con la portada de la revista saliente. Johnny parece feliz con la familia pero todo parece: “Me dieron 6 meses de vida, no sé cuánto viviré pero lo que más me duele es saber que hijos Crecerán sin mí. Esto realmente me rompe el corazón.





















Última actualización: lunes 14 de noviembre de 2022 a las 11:41



© Reproducción reservada