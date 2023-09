“Me temo que los he decepcionado”.

Beatriz Luzzi Se encuentra entre las concursantes más admiradas por el público por su franqueza y ausencia total de la hipocresía que vive. Hermano mayor. En el episodio de esta noche, lunes 25 de septiembre, transmitido por canal 5, Alfonso Signorini Quería regalarle un bonito momento con las dos personas que más extraña la actriz: sus dos hijos.

Ya esta semana, Beatriz Almendra El protagonista tuvo un acalorado enfrentamiento con Massimiliano VareseLa llamó la Primera Mujer, pero en general muchos de los inquilinos de la casa declararon que encontraban la actitud de la VIP sumamente hipócrita. En varias ocasiones, Beatriz En confesión, desahogó su ansiedad por el impacto de su presencia en el reality show y las discusiones en las que fue protagonista en la vida de sus hijos:

“Saben que no soy un hipócrita y creo que están demasiado enojados y preocupados para hacer algo. Me derrumbé cuando pensé que mis hijos podrían ver esta farsa injusta”.

A Mosul Alfonso SignoriniLa artista reveló la historia que la vincula con sus hijos:

“Sus abuelos viven en Trieste, mis padres son mayores y Alessandro y yo no queríamos contratar una niñera porque no podíamos pagarla, pero también porque nos enamoramos de estos niños. Es la primera vez que Lo he hecho y ella ha estado fuera mucho.”

Vippona también habló de la actitud de sus compañeros de viaje en el programa:

“Veo gente hablando, chismorreando y saliendose con la suya. En cuanto a mí, no digo nada, pero me acusan de hipocresía. Temo que estas palabras tengan un impacto en sus vidas. No quiero “. Esto es para ellos. Ir a la escuela y saber que acusan a tu madre de ser la persona desagradable en esta situación no es agradable. Veo y siento emociones tan diferentes a las de los demás, es como si estuviera en la escuela secundaria. “Ahora entiendo mejor a algunos de los compañeros de mis hijos que sufren esto”.