Alessandro Borghese está devastado, la violencia entra en su vida y lo destruye todo: la confesión trae ríos de lágrimas

El encantador chef de televisión Alessandro Borghese se ha enfrentado a un dolor terrible y reconocer la violencia que había entrado con fuerza en su vida fue emocionante.

No necesita presentación, Alejandro BorgheseEl encantador chef de televisión está al mando 4 restaurantesEl espectáculo que nos hizo cambiar la forma de salir a comer.

Los restauradores competidores se turnan para almorzar en el restaurante del otro y luego votan según la ubicación, el menú, el precio y el servicio. Nos enseñaron a hacer lo mismo. ¿Cuántos de nosotros hoy salimos a comer y solo miramos lo que hay en nuestro plato?

Un espectáculo hecho a la medida de la persona que lo creó y presenta. Tanto es así que él mismo lo admitió incluso en su cuartel general. simplicidad de lujo, Situada en Milán y Venecia, quiere ser juzgada y votada por los clientes.

Y realmente lo admitió. mensajero Por su infame anotación en el cuaderno de programas de los restaurantes de su propiedad: “Quiero que los clientes también me evalúen. Por supuesto, a mí también me deberían evaluar. Tenemos que ser autocríticos: nosotros, los chefs, no somos cirujanos cardíacos. Cocinar es algo serio, pero un chef es un eterno niño en juego”. Un niño esconde un gran dolor desde que la violencia entró en su vida. ¿Qué pasó?

Alessandro Borghese: La violencia en su vida

Ser chef requiere mucho esfuerzo, y cuando además estás ocupado viendo la televisión se convierte en una carrera contra el tiempo y un compromiso constante. el lo sabe bien Alejandro BorgheseQuien, a pesar de sus viajes y compromisos, tiene mucho interés en la cocina, según la cual existen reglas muy específicas. Como lo menciona A. Galería de tocador: “No hace falta perder mucho tiempo en la cocina: yo, por ejemplo, no soporto la carbonara de marisco. La carbonara es otra cosa, no la llamamos así”.

Sin embargo, hay algunos errores que son más perdonables que otros. “Es mejor tolerar que la pasta se cocine demasiado, pero menos tolerar poner incorrectamente sal en el agua”. Sin embargo, la violencia, como la que afecta a su vida, es imperdonable.

La realidad de lo que pasó.

Seguramente lo sabes Alejandro Borghese Es hijo de la bella actriz. Bárbara Bouchet, el ícono sexy de los años 80, la octogenaria admitió que enfrentó muchos problemas durante su carrera, especialmente al principio. Después de que ella viajó a Estados Unidos, un hombre perdió la cabeza por su culpa y, cuando ella se negó, amenazó con destruirla; hombre Vinculado al mundo mafiosoLo que hace de la violencia su pan de cada día.

y en el programa sincero También reveló que había sido acosado: “Hollywood es muy cruel, no es humano. Mujeres de todo el mundo vienen allí a audicionar. En Hollywood alguien me molestó, mientras que en Italia no me pasó a mí: ya era respetada y nadie hacía insinuaciones extrañas”. hacia mí. ¿Qué tipo de molestia? “Acoso… por parte de los hombres”.