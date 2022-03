El hermano mayor de Vip, Soleil Sorge vuelve a las redes sociales y rompe el silencio

Las primeras palabras de la influencer ítalo-estadounidense, a la que su hermano mayor Phoebe le quitó un paso de la final.

Ayer, durante las semifinales de gran hermano vipllegó a casa y luego entró en el estudio, un influencer italoamericano, aumento del sol. Entre los héroes de la edición, el ex pretendiente durante su estancia en realidadFue eliminado a un paso de la final, y fue derrotado por TV David Silvestri.

Quien estaba dispuesto a volver a verla combativo y provocador Como en el contexto de su aventura televisiva en novia vipAyer inevitablemente se sentirá decepcionado o sorprendido.

Sol Parecía tranquila y sonriente y solo dedicaba halagos y elogios al resto de Givini, tanto que el conductor la recogió porque se mostraba diferente a lo habitual, más mansa y diplomática. Un exnovio abrazó a una persona emocionada Sonia Bruganelli quien la apoyó y apoyó un rato en todo, y luego del video de los momentos más lindos que pasó en el reality show tuvo otro cara a cara alex baileyFinalmente abrazó a su amigo artista y se sentó a su lado en el estudio.

L ‘ex pretendiente No importa lo radiante que se vea y volver a las redes sociales Fue más una confirmación. Sin cavar, sin odio Sol Feliz con su primera salida en Roma después de seis meses y otra vez “Estoy de vuelta – estaba emocionado– Pero cuánto te extrañé, ¿tú me extrañaste? morir por ella”. allí el sube Luego se inmortalizó en las calles de la capital con la canción de fondo Libertad y comentarMi primer viaje a Roma en seis meses.

Entérate de las últimas noticias sobre gran hermano vip.