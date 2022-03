Predicciones de la Torre Branko para hoy viernes 11 de marzo de 2022, signos

Aries

La vida es más suave que hace unos días, la felicidad, por fin, tiene una mayor determinación y un mayor deseo de amor, y la flor que te abraza y te hace sentir dulce amor: después de meses de hostilidad, Venus y Marte vuelven a sonriéndote para darte más seguridad estética y tal vez darte excitación sensual y romántica (empezando por los nacidos en marzo). Salud: el estado físico está mejorando como energía, pero debe reducir los compromisos y disfrutar mejor del amor. Dinero: Tienes magia que ahora te puede ser útil en PR.

Día de suerte: martes 15

Toro

De estrellas a trapos en unos días enamorados. Por lo tanto, tenga cuidado y paciencia, y concéntrese en el trabajo, donde en cambio tiene la ventaja. Amor: No estaba destinado a ir de esta manera, sino que estás solo o en crisis, lleno de cosas no dichas y fechas perdidas. ¿Arrepentimiento? Tal vez, o incluso un poco de mala salud: en recuperación, pero manteniéndose al día y evitando comer en exceso.

Dinero: Buenas noticias pueden llegar a un trabajo, e incluso una cantidad de dinero. Día de suerte: sábado 12

mellizos

El amor está en el podio, pero pensar demasiado en el trabajo puede hacer que pierdas tus objetivos. Deberías tomar un descanso. Amor: despertar el corazón y los sentidos. La armonía entre los cónyuges, o quizás hay un amor del pasado (o uno nuevo) que te envía textos, enfermedades… bajo un cielo que te invita a volver al juego. Salud: La energía está ahí, y también el amor, pero hay que quererse más físicamente. Dinero: La fase libre de eventos y la falta de claridad pueden ser muy costosas. Día de suerte: martes 15

cáncer

Hierro caliente para batir en el trabajo. Es hora de reorganizar tus pensamientos para dirigir tus esfuerzos hacia una gran meta que te lleve a donde quieres ir. Amor: Eres como un niño que vuelve a jugar, y da sus primeros pasos con alegría… ¿O? Estos son hacia su completa libertad de elección e intenciones. Salud: Bien, pero recuerda que, como dijo Joseph Addison: “La felicidad llega a nuestras vidas cuando tenemos algo que hacer, y algo que amar y esperar”. Dinero: Un giro en el cielo, con excelentes resultados potenciales de sus proyectos y dinero potencial en camino. DÍA DE LA SUERTE: jueves 17

León

Todavía hay mucha oposición y el peligro de una intolerancia exagerada o algún exceso grave. Espera, porque la primavera está a la vuelta de la esquina. Amor: Los días entre el domingo y la tarde del martes pueden ser muy emotivos, incluso si el amor en este momento no es lo que deseas, sino más bien sentimental y puede generarte un poco de ansiedad. Salud: Con un poco de amor, o con otros que parecen distraídos o esquivos, aunque no lo demuestres, dentro de ti… ¡soplas! O te quedas sin paciencia. Dinero: mejor, pero aún quedan muchas obligaciones antes de llegar al dinero y al objetivo que te propongas. Día de suerte: martes 15

Bakr

Después de tanto tiempo protegido por Venus y tu mayor disponibilidad emocional, los aspectos prácticos vuelven a ser prioritarios. Amor: punto “nee”! Pero pelear siempre por la misma idea no es bueno para ti y no es bueno para los que te rodean. No te sorprendas si alguien se distancia de ti por unos días. Salud: regular, pero si no se evita demasiado, siempre se puede sentir un fuerte dolor de estómago. Dinero: también se deben prestar atención a los obstáculos en el trabajo, la falta de claridad, el dinero emitido continuamente y la atención a los detalles legales. Día de suerte: sábado 12

Equilibrio

Horóscopo de hoy: Grandes cambios se avecinan por todos lados. Sabes que tienes que tomarlos con calma para estar listo más tarde. el amor: Sorprenderás a tu pareja o cónyuge con el grado de pasión que pones en la intimidad. tiempo de diversión Poder: Pon las cartas sobre la mesa para esa persona que no decide y provoca inseguridad. No te dejes guiar por sentimientos de confusión en el otro. lujo: Puede utilizar un viaje para recargar su energía y renovarse. Si no te tomas un pequeño descanso del trabajo y el estrés, terminarás enfermándote.

El Escorpion

Horóscopo de hoy: Silenciosamente superarás las trampas una por una. Enamorarse, no esperes un milagro, solo encuentros a la vuelta de la esquina. el amor: Hoy estarás abierto a cualquier propuesta que te hagan y puede que tengas un día muy activo. Los celos pueden surgir. Poder: Recorrerás nuevos caminos que te ayudarán a aumentar tus ingresos en efectivo para que puedas crecer en el ámbito laboral. lujo: Evita caer en el escepticismo superficial que generan los comentarios frívolos de terceros. Si la intención es molestarte, no lo hagas feliz.

Sagitario

Horóscopo de hoy: Honestamente te cansarás de tener que ir siempre contra la corriente. No dejes que la frustración gane la batalla. el amor: Aprende a comunicarte con tu pareja. La comunicación es la base de cualquier relación. El silencio te alejará cada vez más de ella. Poder: Te despertarás sintiendo que tu carrera no está a la altura de tus expectativas. Nunca es demasiado tarde para cambiar. lujo: Siéntete libre de buscar el consuelo y el apoyo que solo tus seres queridos pueden brindarte cuando estás pasando por un momento difícil.

Capricornio

Horóscopo de hoy: La flexibilidad y la generosidad dan esperanza a las relaciones problemáticas. Mensajes que llegan de formas inesperadas. el amor: Estás listo para nuevas oportunidades en el amor. No pierdas la oportunidad de luna llena para hacer lo que más te gusta en pareja. Poder: Trabajarás muchas horas y harás compromisos imposibles con alguien menos poderoso que tú. lujo: Es necesario evitar accidentes nerviosos, por lo que se recomienda llevar una vida regular, sin dejarse abrumar por las tensiones.

pecera

Horóscopo de hoy: Su enfoque suave y gentil es el más apropiado para este día. Tenga cuidado, alguien puede intentar aprovecharse de la situación. el amor: Cuando te encuentres en una situación incómoda, alguien vendrá a ayudarte. Asegúrate de que te dé su número de teléfono. Poder: Reevaluar los proyectos implementados y los resultados obtenidos seguramente requerirá ajustes para obtener mejores resultados. lujo: Son los pequeños detalles los que causan una gran impresión en su ser querido. No olvides sorprender a tu pareja con regalos y atenciones.

pez

Horóscopo de hoy: Interesantes convenios de trabajo están por cumplirse, pero la convivencia es difícil, porque los cónyuges exigen cada vez más libertad. el amor: Acepta este amoroso lujo y disfrútalo sin pensarlo dos veces, déjate llevar. Regálale a tu pareja una frase de amor. Poder: Tu carrera dará un gran giro en función de las nuevas ofertas de trabajo de personas influyentes. lujo: Déjate de adicciones, comprobarás que solo puedes hacer lo que no creías poder hacer, y verás que pronto llegará la ansiada recompensa.