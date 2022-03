El hermano mayor Vib, Solly Sorge da un paso atrás en su amigo Carlo: ‘Es como Mark Caltagirone’

aumento del solfigura entre los personajes destacados de la sexta edición de gran hermano vipregresó como invitado en el programa de entrevistas para muy cierto. a los micrófonos Silvia TovanenLa ex-Jifina habló al respecto novio misterioso a quien conoció poco antes de su entrada Gf Vip Casa la cual ella siempre ha declarado que la quiere mucho. El hombre será un empresario siciliano de nombre. carlo.

Sin embargo, el rostro y el apellido de este último siguen siendo un misterio, tanto que se ha hablado de él como un nuevo caso similar al del inexistente empresario Mark Caltagirone, prometido de Pamela Prati. A este respecto, También intervinieron algunos fotógrafos, que revelaron que nunca habían visto a Soleil con Carlo, luego de abandonar la escena en el reality show.:

“¿Si Carlo existe? Es Mark Caltagirone. ¡Él no existe! ¿Alguna vez has conocido a un hombre similar a Superman? Nadie lo ha visto nunca y siempre será así. Cuando una relación está contaminada por dinámicas externas, destruye .. nunca dije que tenia novio pero me enamore… no veo los anillos en mi mano las cosas saldran con el tiempo estoy en un momento de mi vida donde no estoy lista para definirlas aún.