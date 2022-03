Coda es la mejor película, mejor director para Jane Campion – Corriere.it

para Estefanía Olivi

Los 94º Premios de la Academia están de vuelta en el Dolby Theatre. De la estrella de la solidaridad con el pueblo ucraniano. No hay premios para los italianos

También es histórica la aparición de Jane Campion, ex León de Plata en Venecia 78, que es la mejor dirección para poder del perro Una dimensión del escenario Clases de pianoel tercer director después de Kathryn Bigelow en casillero del dolor (2010) y Chloe Zhao el año pasado para el beduino. Mejor actor Will Smith, que ganó su primer Oscar por Rey Ricardo. familia ganadorapoco antes de la pelea del héroe con Chris Rock, Quién lo golpeó por una broma pesada sobre su esposa Jade . Recoge el premio mientras llora y lucha por encontrarle sentido a su discurso: Quiero disculparme con la Academia y los demás nominados. He sido llamado a amar a las personas, a protegerlas y a ser un río para ellas. Sé que para hacer lo que hacemos hay que saber aceptar, aceptar a los que en este sector no te respetan, sonreír y fingir que todo está bien. Quiero ser el mensajero del amor. Pero el puño de su compañero, mientras tanto, se está extendiendo por todo el mundo.

Entre las mujeres gana Jessica Chastain (Los ojos de Tami Faye), su primera estatuilla en la tercera nominación. Una actriz de reparto, como esperaba Ariana Debus West Side Story de Steven Spielberg, para el papel de Anita ganado por Rita Moreno hace 60 años que dice ser la primera mujer de color en ser abiertamente gay. Sin retorno para Paolo Sorrentino : Mejor Película Internacional conduciendo mi coche por Risuki Hamaguchi. Italia sigue con las manos vacías: Llegó con tres candidatos: más Sorrentino fue la mano de diosMassimo Cantini Moda Parini Siráno (lo ganó cruella) y Enrico Casarosa por la animación Lucasque prefirieron los jurados incanto. Kenneth Branna gana su primer Oscar por un guión Belfast. Mejor Documental Verano del alma. La mejor canción No hay tiempo para morir Cantada por Billie Eilish y Phineas O’Connell. Previamente a la retransmisión en directo, se han entregado ocho de las 23 estatuas ya presentadas, se han ocupado tres de los estadios y cinco tecnologías (montaje, banda sonora, sonido y escenografía). dunas Por Denis Villenueve quien también ganó Fotografía, Efectos Especiales, Maquillaje y Peinado Go Los ojos de Tammy Fa usted). Muchos expertos cuestionaron la elección de la producción y se consideró una falta de respeto.

Como era de esperar, la academia no puede ignorar Drama que tiene lugar en Ucraniaocupado por las fuerzas rusas. Nada que ver con el presidente ucraniano Zelensky. La ceremonia hizo una pausa para un minuto de silencio, seguido de la presencia en el escenario de la actriz nacida en Ucrania Mila Kunis, quien dijo: En las últimas semanas, el mundo se ha visto conmocionado por una invasión no provocada y un acto agresivo, en el que escribió sobre los leones. Una pantalla que pide apoyo para el pueblo de Ucrania que se enfrenta a invasiones, conflictos y prejuicios dentro de sus propias fronteras. Y ya desde la alfombra roja de las estrellas de Hollywood llegan mensajes de solidaridad al pueblo ucraniano. Varios actores, incluidos Luisa Ranieri y Paolo Sorrentino, exhibieron una cinta azul con las palabras “Con los refugiados”.

Todos los ganadores

la mejor pelicula

de los signos del corazónuna línea)



mejor

dirección

Jane Campión (poder del perro)



mejor actor

Will Smith (Rey Ricardo. familia ganadora)



Mejor actriz

Jessica Chastain (Los ojos de Tami Faye)



Mejor actriz de soporte

Ariana Debus (West Side Story)









Mejor actor de reparto

Troy Koser (una línea)









Mejor película internacional

conduciendo mi coche por Risuke Hamaguchi









Mejor Guión Original

Kenneth Brana (Belvest)



Mejor guión no original

sen hyder (Signos del corazón. una linea)



Mejor Documental

verano sulos



(…o cuando la revolución no se podía transmitir)

Por Ahmar Koestloff Thompson, Joseph Patel, Robert Vivolent y David

Dinersten



mejor moda

Jenny Bevan (cruella)



mejor fotografía

greg fraser (Dunas de arena)









Los mejores efectos especiales.

Paul Lambert, Tristan Miles, Brian Connor y Gerd Nefzer (Dunas de arena

)



Mejor película animada

Jared Bush, Byron Howard, Yvette Merino y Clark Spencer (Inkanto)

La mejor canción

No hay tiempo para morir (no hay tiempo para morir)Billie Eilish, Phineas O’Connell



mejor

sonar



dunas



mejor montaje



joe caminante (Dunas de arena)



mejor banda sonora



Hans Zimmer (Dunas de arena)



Mejor Escenografía



Patrice Vermet y Zosanna Cebus (pardoY el)

Mejor maquillaje y peinado



Linda Dodds, Stephanie Ingram y Justin Raleigh (Los ojos de Tami Fay)

Mejor Cortometraje de Animación



limpiaparabrisas

Mejor Cortometraje en Vivo



larga despedida

Mejor Cortometraje Documental



reina del baloncesto