Oscars: Coda gana, Will Smith se roba el show, nada para Italia – Cine

En la carrera por los premios Oscar, Apple supera a Netflix y los servicios de streaming superan a las grandes empresas: “I Segni del Cuore – Coda” se estrena en Apple TV tras debutar el año pasado en Sundance, trae a casa lo más importante, una codiciada estatuilla a la mejor película contra “El Poder del Perro” que produce el gigante de Los Gatos. Pero también fue la velada de Jane Campion, la tercera mujer en la historia de los Premios de la Academia en ganar como directora de este peculiar western, llegando a la víspera de los premios con 12 nominaciones, ganando 1.

Fue la venganza de Steven Spielberg, el nominado de “West Side Story” que se robó el premio cuando los cinco entraron en “El piano”. Will Smith se robó el show: un golpe directo para el comediante Chris Rock que se burló de la cabeza rapada de su esposa Jada Pinkett (quien sufría de alopecia desde hace algún tiempo). La censura intervino, pero quien sabía leer los labios fue humillado, demostrando que no fue planeado. Después de eso, el héroe de la novela “King Richard – una elección ganadora” se disculpó entre lágrimas y aceptó el Oscar al Mejor Actor: “El arte imita la vida: parezco un padre loco”, le dijeron a Richard Williams, un feroz defensor de su familia. El amor te vuelve loco”.

Los 94º Premios de la Academia de Italia decepcionan: Paolo Sorrentino, quien fue nominado a Mejor Película Internacional con “E Stata la mano di Dio”, fue descalificado y perdió ante la película japonesa de Ryosuke Hamaguchi “Drive My Car”. Enrico Casarosa tampoco tuvo éxito en la caricatura de “Luca” (imposible de vencer a “Incanto”) y Massimo Cantini Parrini de “Cyrano” vestuario, superado por Jenny Bevan de “Crudelia”. Surgieron varios temas: primero la discapacidad, luego los derechos LGBTQ planteados por la ganadora Jessica Chastain (una ovación de pie de todo el escenario) como Mejor Actriz por “The Eyes of Tami Fay” en el papel de una muy famosa presentadora de televisión en la década de 1980. , frente a la ortodoxia de la derecha religiosa en Años de sida, se ha tomado muy en serio el tema LGBT.

Un tema previamente anticipado por otro Oscar histórico: Ariana de Boss Mejor Actriz de Reparto por un papel de Anita en “West Side Story”, no solo la segunda latina después de Rita Moreno por el mismo papel en 1962, sino también la primera persona abiertamente LGBTQ en ganar un premio de actuación. La guerra en Ucrania encontró espacio en un minuto de silencio y en las muchas cintas azules y amarillas que lucieron las estrellas, pero la esperada relación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelinksky no se concretó, contra los ruegos de estrellas como Sean Penn que amenazaban con desvanecerse. Viva sus pequeños gnomos si no lo hace. “Cuda” es la primera película estrenada en Sundance en ganar el prestigioso Premio de la Academia. Además de Mejor Película (en cines a partir del 31 de marzo en Italia), la película sobre cazadores de sordos de Massachusetts ganó Mejor Guión No Original y Mejor Actor de Reparto Troy Kotsor, quien fue recibido con aplausos en lenguaje de señas, y quien se encuentra en el El lenguaje de señas hizo reír y llorar a los espectadores, evocando escenas en el set y la figura de un padre “la mejor señal de su familia” a quien se le negó la posibilidad de usar sus manos en un accidente automovilístico. Kotsur es el primer actor sordo en ganar un Premio de la Academia.

Inspirada en la infancia de Kenneth Branagh durante los “Problemas” de Irlanda del Norte, “Belfast” comenzó primero: se conformó con el premio al Mejor Guión Original en una carrera competitiva. Dune derrotó en el frente técnico: de 10 nominaciones, se convirtió en seis estatuillas, incluida la banda sonora de Hans Zimmer. Billie Eilish y su hermano Phineas ganaron la Mejor Canción Original por No Time to Die. Y para los documentales, Questlove destacó Summer of the Soul en el Festival de Harlem de 1969.

El joven Hollywood, desde Timothée Chalamet hasta Kirsten Stewart, dominó la alfombra roja cuando la Vieja Guardia rindió homenaje al 50 aniversario de “El Padrino” con Francis Ford Coppola, Al Pacino y Robert De Niro en el escenario. Cerrando otro momento de emoción: la extremadamente frágil Lisa Minnelli en silla de ruedas con Lady Gaga presentó las diez películas en la carrera por la última estatuilla. Hace 50 años, la hija de Judy Garland y Vincent Minnelli estaba haciendo Cabaret, la película que le valió un premio de la Academia al año siguiente. Y en In Memoriam, Lina Wertmuller encuentra un lugar para el recuerdo (así como muchas otras cosas, desde William Hurt hasta la directora de fotografía ucraniana Halina Hutchins, quien fue asesinada accidentalmente por Alec Baldwin en el set de Rust).