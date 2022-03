No me siento derrotado, este Oscar no tenía remedio – Corriere.it

para Estefanía Olivi

El director napolitano intentó presentarse con la canción ‘E’ Was Sending God’ ocho años después del Premio de la Academia por ‘Gran belleza’. Luego de que se pronuncie el veredicto, celebrar y bailar en familia.

“Nuestro trabajo en el mundo no es tener éxito, sino fracasar en las mejores circunstancias posibles”. Paolo Sorrentino se la tira a lo filosófico. Sly, cita a Robert Louis Stevenson, luego de su aparición perdida para el Premio de la Academia a la Mejor Película Internacional con

fue la mano de diosY el Su obra más personal, ocho años después

gran belleza

. Los jurados de los Oscar las prefirieron conduciendo mi coche El director japonés Ryûsuke Hamaguchi está basado en una historia de Haruki Murakami. “Ya entendí hace unos meses que no había esperanza en mi pequeña película, y ahora conozco el procedimiento de entusiasmo por el trabajo. Entonces eran para

gran bellezaY el He visto atención este año conduciendo mi cocheAdemás, una hermosa película. Estoy contento con la forma en que fueron las cosas. Entrar en el cinco es verdaderamente una victoria. Tiene implicaciones significativas para la posibilidad de crear las mejores condiciones en el futuro”.