Isola dei Famosi 2022, Floriana rompe las reglas: Elari frustrada

El tercer episodio del programa.Isla de los famosos 2022 Endless Malentendido planteado: Aparentemente, esta edición se anticipa a los tiempos y los marginados no tardaron en tomar partido, en una causa de todos contra todos que cosecha las primeras víctimas.

Pero lo más destacado de la noche es definitivamenteVuelve a eliminar a Florianaque estaba muy decepcionado y decidió romper las reglas – entre otras cosas, hacer todo lo posible ilary plasi Para dejarlo caer a una punta más suave.

Floriana otra vez, la exclusión y su erupción

Terminó con un par incontenible antonio zequilaque ya ha despertado cierta polémica entre los demás intocables, Floriana otra vez Descubrí con cierta amargura que la habían excluido de las transmisiones de televisión. Y si al principio parecía que abordaba el asunto con espíritu deportivo, a los pocos minutos su figura ahumada apareció con todo su entusiasmo. Al principio deja a su compañera de aventuras, Zykela, quien decide que Dale un beso de Judas a Jeremías Rodríguez. Así que me preparé cuando descubrí que ella está en camino aisla famosa Aún no ha terminado.

Como ya sucedió la semana pasada, el que quedó eliminado dejó de ser pareja y volvió a entrar a la competencia como individuales. Playa Sajamada. Esta es una regla que sorprendió a Floriana: “No, no estoy de acuerdo. El público ha decidido y yo me quiero ir a casa. No me importa, las reglas son que me voy a casa”. Y nuevamente, lo intenté en privado al tener que competir en parejas con alguien más: “Esta no es la experiencia que quería tener. Nunca me di por vencido, pero no me gusta este juego en absoluto. En tal situación, lo peor sale hasta en un santo”.

Decepción de Elari Blasey

El arrebato de Floriana estalló en particular ilary plasiquien trató de persuadir a la mujer que se ahogaba para que pensara: “Reglas del juego Someterse a esto. Obviamente, puedes tomar cualquier decisión. Pero te recuerdo una cosa: me escribes en Instagram desde hace dos años y sé cuánto te gustaría tener esa experiencia. Y ahora, en la primera dificultad, ¿cedes así? Te digo la verdad, no esperaba eso de tiDecepcionada por la impulsividad de la concursante, que la había castigado previamente en episodios anteriores, también dejó la palabra a Vladimir Luxoria y Alicia, una querida amiga suya que trató de animarla a no rendirse.

Pero el marginado no cumplió: incluso dos mil Se encontró en dificultades, especialmente cuando, tal vez por ira y frustración, Floriana se permitió llorar. Ilary finalmente ha logrado Devuélvele la calma a Palapa Convéncela de que se tome un tiempo para pensar en ello, para que pueda sacudirse la confusión de sentimientos que claramente la abrumaban. Efectivamente, los minutos que pasó lejos de las cámaras le sirvieron de consejería. Primero se sometió a la prueba de la recompensa, mostrando toda su determinación, y luego aterrizó Playa Sajamada Pretendiendo intentarlo de nuevo. Floriana decidió darse una segunda oportunidad para demostrar quién es realmente y estamos seguros de que la aprovechará al máximo.