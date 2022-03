¿Por qué Will Smith abofeteó a Chris Rock?- Corriere.it

para Elisa Mesina

“He luchado toda mi vida para no ser un cobarde”, dijo el actor en su autobiografía publicada hace unos meses, “Elegí la comedia para desactivar la negatividad”. Su lectura de hoy arroja nueva luz sobre su acto violento en la noche de los Oscar

“Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre tan fuerte en la cabeza que ella se desmayó y escupió sangre. (…) Está arraigado en todo lo que he hecho desde entonces: premios y reconocimientos, luces y atención, personajes y risas- siempre ha habido una racha de sutiles disculpas a mi madre por el estancamiento que se presenta ese día, por su fracaso en ese momento, por no hacerle frente a mi padre, por ser un cobarde, por entender (ser cuidado, no justifiques) Will Smith abofetea a Chris Rock Durante la noche de los Oscar, vaya y lea atentamente su autobiografía “Will” publicada a finales de 2021 (en italiano publicada por Longanesi). Una infancia con su padre autoritario y violento, tensión constante en la familia, la comedia como estilo de vida para desactivar la negatividad, expulsar el miedo y expulsar sus propios sentimientos de culpa: ahí está Will Smith contando la historia que le hizo qué y. Y lo llevó, 45 años después de aquella noche en que mataron a golpes a su madre, al escenario para vencer al presentador en vivo de la noche: tuvo que defender a su esposa. Porque no defendió a su madre. Y porque ha estado luchando toda su vida para no ser un cobarde.