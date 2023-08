Aquí es solo un niño, y hoy es la estrella del paraíso de las mujeres: es imposible no reconocerlo

El Paraíso de las Damas, el querido actor de telenovelas comparte una muy tierna foto conmemorativa que tuvo de niño.

En el set o en los estudios los vemos en el escenario, pero en las redes sociales los fanáticos pueden conocer los “secretos” y los lados inéditos de los personajes de la televisión. En particular, a través de Instagram, a muchos rostros conocidos les gusta compartir fotos y videos de sus días, mostrando a su audiencia virtual algunos momentos de la vida cotidiana. No solo del presente. Las fotos conmemorativas nunca son cortas, y solo en las últimas horas, fueron compartidas por un querido actor. Una instantánea del pasado que no pasó desapercibida.

Estrella del paraíso de las damas Rebobinó la cinta y la sacó del cajón de la memoria. una foto de el de niñoEn los brazos de su amada madre. Su mirada, tierna y profunda a la vez, se ha mantenido igual a lo largo de los años: ¿logró reconocer al actor en su versión “en miniatura”?

Una tierna foto de recuerdo de la estrella de Il Paradiso delle Signore: era muy bonita de niña

Entre los regresos más esperados de la televisión hay sin duda uno el paraiso de las damas. La telenovela Rai 1 se prepara para volver a hacer compañía al público a partir del próximo mes de septiembre, con una octava edición llena de sorpresas y novedades. En el reparto de la serie encontraremos a prácticamente todos los héroes de las versiones anteriores, incluido el que, en el plano propuesto, es solo un niño. El actor de la serie, que transcurre en Milán en los años sesenta, compartió sus historias, Una foto de recuerdo que tocó el corazón de seguidores. Es una dedicatoria a la Madre María.

El chico guay de la toma en blanco y negro es Roberto Farnese y quien lo sostiene en sus brazos es su amada madre, Maria Angela Cetinje. El actor compartió la foto conmemorativa hace unos días, con motivo del cumpleaños de la mujer desaparecida en julio de 2022, a los 82 años. Que suerte tengo de ser madre como tu.son las emotivas palabras que el actor adjuntó a la instantánea, con las que deseó un feliz cumpleaños a su inolvidable madre.

“Teníamos una relación muy estrecha Mi mamá sabía lo cerca que estaba de ella. de una manera especial. Así como sabía que lo culparía por perderlo tanto: Ella se preocupó por mí hasta el final.. Me alivia que los cuatro niños nos quedáramos con ella, hasta el final, en su casa, tal como ella lo había deseado”.Dijo el actor en una entrevista con Nuovo Weekly.

A partir del 18 de septiembre de 2023, Farnese volverá al escenario de Il Paradiso Como Umberto Guarnieria cargo del desfile de moda de Milán y listo para dar un discurso en las obras de Vittorio Conte.