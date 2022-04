Catherine Plumber, De La Wish Matta con Ugo Tognazzi a Fever From the Horse con Gigi Proietti: Passion, Magic and the Bozzle

Su Francesca O. catalina fontanerono sólo el ingeniero Antonio Berlingheri se enamoró perdidamente, es decir ugo tognatzepero todo italiano, con la complejidad de que esa chica rubia de ojos irresistibles tenía solo 17 años cuando el protagonista de 40 perdió la cabeza. deseo loco En la playa de Al-Saboudia. Con esta película inmediatamente culto Luciano Salles En 1962, lanzó la carrera de la actriz belga, apodada con la pérdida de cierto odio que hechizó a la profesional que cayó en el escarnio. Pero solo un poquito porque quedaba tanta de esa carga seductora con magia en esa pequeña que la película estaba prohibida a menores de 14 años. Hasta 1975 en Italia, debemos recordar, las personas alcanzaban la edad de 21 años.

En el mismo año estaba en una obra maestra. adelantamiento de Dino Risi con Vittorio Gasmán, siempre en el papel de la chica que llama la atención no por su cuerpo sino por esa elegante picardía, que nunca fue anunciada y precisamente por este asunto aplastante. Una inolvidable conversación en la playa con el padre ausente protagonizada por Gassmann.

Un doble éxito en pocos meses que lanzó definitivamente la carrera de Catherine Plumber, cuyas 36 películas después también añadieron tonos alegres a su repertorio con los gags que comparaba a Gabriella con su novio. gigi prueti en fiebre del caballo de Steno. Disco de comedia respaldado por una inteligencia profunda.

Al recordar esta película de gran éxito, a Catherine Plumber le gustaba recordar: “No soy una jugadora, un día, mientras filmaba una película en Montecarlo, me invitaron a jugar en el casino, pero me negué, pero pedí jugar 90, luego se rieron porque en la ruleta no existe el 90. Nosotras no sabíamos que estamos haciendo una película que va a impresionar a mucha gente, pero cuando subí a un taxi me dijeron ‘Entonces, ¿cómo estás, Gabriella? ¿Cómo están los caballos? “Y también recuerdan las líneas. Nos divertimos mucho, y todo se remonta al director y luego los actores disfrutamos y estamos agradecidos por el éxito de la película y la huella que dejó. Con Gigi rompimos el techo del departamento donde estábamos filmando la escena en la que se enojó y le arrojaron platos”.

Y es Gabriella quien le da a su desvencijado novio y novias, incluido Er ungüento Enrico Montesano, los nombres de los famosos caballos de Tris: Soldatino, el Rey y D’Artagnan. “Take-up” se ha convertido en un éxito y todavía se cita hoy junto con “Mandraca” de Mandrake, el héroe del cómic y el apodo de Bruno Fioretti, Gigi Proiti.

Su habilidad para cubrir todos los roles, con una fuerte dosis de ironía, se hizo evidente de inmediato en ‘ejército de Branclion Siempre con Jasmann vistiendo un equipo estelar, la belga de 19 años fue presentada sin mucho interés, como ella misma recordaría en los años siguientes. Pero la chica que debutó hace cinco años en el invierno de Gauthier tenía hombros anchos. En 1960, las primeras chispas del gran futuro se dan en Dolci inganni de Alberto Lattuada.

En 1964 el primer gran éxito también en el campo musical con Nosotros los jóvenes – Ejército de surfLa canción de Mughal define una generación y una era.