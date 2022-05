“¿Fabrizio Corona me está pidiendo dinero? Me los debe. Está aislando a nuestro hijo Carlos »- Corriere.it

desde elvira cira

“Pretendo denunciarlo por calumnias”, dijo la modelo tras la disputa con su exmarido y la intervención de la policía. Lamento: “Nuestro hijo Carlos decidió vivir con él, y estoy triste”. Futuro: “Estoy trabajando en mi currículum”

Considera que la “relación” de Friday es “realmente triste” e “insuperable”. Pero agrega: “Ya está todo en manos de un abogado, pretendo proceder con la calumnia y por los hechos mismos, que han vulnerado mis derechos como mujer, como madre, como exesposa, como humano. Usuario”. hablar (con mensajero) El Nina Muricla modelo croata y la corista italiana naturalizada que estuvo hace dos noches El exmarido Fabrizio Corona se encontró en desventaja Se entregó a la ira y exigió la devolución de una gran suma imaginaria de dinero. “Fue una pelea entre un ex marido y una ex mujer, como pasan muchas cosas”, dijo Ivano Chiesa, abogado del que fuera el rey de los paparazzi y que ahora cumple arresto domiciliario por motivos de salud. Sanciones por operaciones varias. Pero Murrick no pretende dejarlo pasar. ‘Ese trato no es aceptable’.

Vamos a tratar de reconstruir lo que pasó?



“Vivo en el cuarto piso de la residencia, donde hay un portero que trabaja las 24 horas. Eran pasadas las diez de la noche cuando escuché gritos afuera de la puerta: no sé cómo logró levantarse. En En ese momento llamé a la policía, pero él también los llamó. Entonces llegaron tres patrullas y encontraron “En la casa hay de nueve a diez soldados. Me hice presente y dije que podían registrar mi casa porque no tenía nada que ocultar. De hecho, se fueron a las dos de la mañana sin encontrar nada”. READ Eleonora Daniele, Great Fear of Italian Stories: Happened Live

Fabrizio Corona estaba bajo arresto domiciliario y no podía salir de ella.



Ni siquiera sabía que no tenía los permisos y no quería meterme con él. Lo siento humanamente por él, pero después de todos estos años quiero quedarme fuera de la vista y buscar mi paz. No quiero ponerme en dinámicas que puedan lastimarlo, pero no acepto que me calumnien”.

¿Sabes algo de dinero de lo que habla Fabrizio?



“¡Pero imagina! Si queremos decir todo el dinero, y mucho, me lo debe a mí: hablo de un número con seis ceros. En cualquier caso, hay un proverbio indio que dice: Con dinero puedes comprar una casa, pero no las personas que te hacen sentir bien dentro de la casa. Es todo muy triste”.

¿También estaba en casa su hijo Carlos María?



“No… hace dos meses decidió irse a vivir con su padre. Estoy triste, pero también sé que este es un momento fugaz y pasará. Tengo miedo de que su padre lo aísle de sus amigos y de todos, incluidos mis padres y parientes croatas. Mi deseo es que esté tranquilo y feliz”.

¿Por qué dice que lo está aislando?



“Pues porque ya no contesta las llamadas de sus compañeros, que pueden estar en estado de reencuentro y quisieran invitarlo. Me llaman para decirme. Ni siquiera me contesta. Me gustaría empezar con la universidad y todo, porque siendo un humano tiene una mente especial: es un desperdicio porque ahora no hace nada, pero la dinámica en la que vive ahora es diferente a la que vivo yo: a su padre le gusta mucho presumir, pero quiero cuidar la profundidad”. READ Manila Nazzaro aniquilada, estúpida noche

¿No vas a ver a Carlos a la casa de su padre?



“Aparte de que no soy bienvenido allí, pero esto no me afecta desde una perspectiva en primera persona… No quiero ni entrar a esta casa, es un ambiente que no corresponde a mi estilo de vida. Ya no veo a Fabrizio, mi ex marido, y no tengo lazos afectivos con él, ni amor ni odio. Completa indiferencia: cómo hablar de un extraño. Corté este cordón umbilical por mi propio bien, y ahora me ha puesto en una situación muy problemática en la que tengo que contratar a mi abogado”.

¿A qué hora terminaste tu dosis del viernes por la noche después de salir de los carabinieri?



“A las seis de la mañana. Digamos que es como ser el héroe de una película en la que me siento mal. Puse música mientras me organizaba y luego mi gato, Moon, tenía conmigo el American Bombay con forma de tigre, pero eso es todo. .” amor y paz. Los carabinieri no lo asustaron: iban vestidos de negro como todos, debían de parecer semejantes”.

¿Cuáles son tus días ahora?



“Estoy trabajando en mi autobiografía. No sé con qué editorial la publicaré todavía, pero quiero contar mi historia. Entonces me encanta dibujar. Y sigo siendo modelo: a pesar de mi edad, Aún así me defiendo bien! Hago planchas de cinco minutos todos los días A, y hasta llego a 10: Es un reto mental. El viernes por la tarde no lo hice porque interrumpí…”.

¿Está comprometida?



“No, he sido célibe por elección durante mucho tiempo. Desde este verano. Y debo ser honesto: no odio ninguna historia, deberían haber estado en mi vida y hacer que me cuidara. A menudo queremos que alguien no se sienta solo. Si está bien, si no, entonces está bien: tengo mi gato». READ Nosotros, avances del episodio final 10 abril 2022

Fabrizio Corona debe al menos reconocer el mérito de ser el padre de su hijo.



“No es el esperma lo que te hace padre. Fabrizio tiene una fuerte personalidad de padre y maestro, y espero que despiertes al león en Carlos. Todos hemos pecado con él, pero ahora es un hombre, veinte años, con cientos de miles de posibilidades diferentes para realizar su vida, y tiene carisma. “Es envidiable, y el Señor entrega las batallas más difíciles a sus guerreros más fuertes”.

¿Crees en Alá?



“Creo en un Dios bueno: no está escrito en libros, tatuado en nuestro corazón desde nuestro nacimiento. Yo también soy un buen soldado.