Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90, invitados y grupo de cantantes en vivo en Rai 1 con Amadeus

El segundo episodio de Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 y… ’90, el programa dirigido por Amadeus se emitirá el sábado 24 de septiembre: Estos son los invitados y el cartel de esta noche. Amadeus (Foto de Marco Rossi para la oficina de prensa de Ray) Fue grabado el 13 de septiembre en Verona Arena en su totalidad, esta noche, 24 de septiembre se transmitirá El segundo episodio de Arena Suzuki – Lleva el nombre del patrocinador – Emitido en Rai1 y realizado por Amadeus. Tras el éxito del prime-time, este espectáculo, concebido como un auténtico karaoke, vuelve con los éxitos que marcaron cuatro décadas, los 60, 70, 80 y 90, con algunos de los campeones en el escenario de la Scala, donde el director Volverá a la consola que lo rodea Massimo Alberti, con quien escuchará durante las tardes su colección de música y listas de reproducción. Invitados que asistirán a Arena Suzuki el 24 de septiembre de 2022 Todavía estamos volviendo a vivir en una montaña rusa musical al final de los 40 años, con éxitos que hay mucho que conocer y que no se empañarán en un karaoke perfecto. Desde “Barbie Girl” hasta “Disco Inferno”, pasando por “Lemon Tree”, “Eres la más hermosa del mundo” y “Por favor no te vayas”, la Arena se ha vuelto ingobernable y hasta el público local está satisfecho. Este es el cartel del 13 de septiembre, aunque aún no sabemos si ese será el orden de estreno en TV. Holly Johnson (Frankie Goes to Hollywood) – “Relájate”, “El poder del amor”

Aqua – “Chica Barbie”

Vagabundos – “Disco Hell”

Hedaway – “¿Qué es el amor?”

Umberto Tozzi – “Quédate estrella”

Katrina – “Caminando bajo el sol”

Jardín de los locos – “Limonero”

Nick Kershaw – “El enigma”

Fabio Concato – “Domingo bestial”

Amy Stewart – “Toco madera”

Misiles – “Galáctica”

Doble D – “Encontré el amor”

Dick Dick – “Isla de Wight”

Doble tú – “por favor no te vayas”

Raf – “Eres la más hermosa del mundo” READ “Acabo de recibir el desalojo”: la súplica desesperada de Elisabetta Canales Dónde ver Arena Suzuki por TV y en directo También la segunda noche de Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 y… ’90 Se emitirá en horario de máxima audiencia en rai1 además del primero, al igual que el tercero, que se emitirá el 1 de octubre. Los espectadores podrán seguirlo a partir de las 21.25 o en RaiPlay, donde también estará disponible en los siguientes días. Episodio uno el sábado 17 de septiembre visto por 3093000 espectadores equivale al 21,81% de participación

¿Cuánto costaba la entrada de Arena Suzuki? Tres conciertos agotados en Verona Arena, así que hubo una casa entera para ver la nostalgia de tres días que condujo Amadeus. Para las miles de personas que decidieron comprar la entrada, el coste osciló entre los 5€ de los pasos numerados con un espectáculo limitado y los 50€ de las casetas numeradas.

