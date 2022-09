En un nuevo libro sobre los antecedentes de Sussex en Palazzo-Corriere.it

De Enrique Rodolfo

Caprichos, alegatos, refranes y explosiones. Unos días después del funeral de la reina Isabel, una nueva publicación publicada por Valentine Law, la corresponsal real de The Times cuenta historias sobre Sussex, reveladas por quienes trabajaron en su personal.

No puedo creer que no me hayan pagado por todo esto. Atribuir la salida a Meghan Markle Del nuevo libro que será lanzado el 6 de octubre en Londres por dia de san valentin bajo – La firma de tiempos de la familia real con décadas de experiencia – está lista para generar una nueva controversia sobre el papel y sobre Los duques de Sussex rompieron con la familia real. Lo iba a decir la duquesa durante una de las giras internacionales, en Australia en 2018, que provocó una gran multitud. Un baño de masas que forma parte del trabajo de cada uno de los abogados de Windsor, como lo demuestran también los frecuentes encuentros de Charles y William y toda la familia en primera línea con la multitud. Durante el funeral de Isabel II . Incluso Megan en los últimos días tuvo que soportar (sin pagar por ello) nuevos momentos de encuentro con un numeroso público.

Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown de Valentine Low, destinado a suscitar mucha controversia, también investiga tras bambalinas la imposibilidad de reconciliar a William y su hermano Harry. William iba a tratar de ponerse a cubierto de inmediato, incluso antes de la conferencia Megxit en enero de 2020. Al mostrar lo que le sucedió a su hermano menor Reunión de aclaración bidireccional. Pero Harry, temiendo que fuera revelado por el personal del Príncipe William, prefirió negarse.

No solo eso, Meghan decidió llevar a su estilista al Palacio de Buckingham para probarse la tiara, y Angela Kelly, la asistente personal de confianza de la Reina, quien personalmente se encargó de sus joyas, no estaba disponible. Se produjo un grito de Harry, convencido de que Angela Kelly estaba blasfemando contra él: nada podría disuadirlo de pensar que algunos, en la vieja guardia del Palacio, simplemente no querían a Meghan y no se detendrían ante nada para hacerle la vida difícil. en este libro. Otra fuente dice: Megan pidió acceso a la corona. No hizo una cita con Angela, pero dijo: “Estamos en el Palacio de Buckingham. Queremos la corona. ¿Podemos tenerla ahora, por favor? “Y Angela respondió: “Lo siento mucho, pero no es así”. funciona. Hay un protocolo para estas joyas. Guárdalas bajo llave con mucho cuidado. No puedes salir y decir que quieres la corona solo porque el peluquero viene a la ciudad. Las joyas reales obviamente siguen el protocolo, entonces, ¿es posible que la duquesa no lo supiera?