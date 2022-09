Roberto Benigni y Nicoleta están locos de amor pero no tienen hijos: la triste razón

El poeta supremo por excelencia, o Dante Alighieri Ella es una de las mayores pasiones de Benny. No por nada son demasiado Famoso Sus interpretaciones de la Divina Comedia, se hicieron presentes con su asombrosa genialidad. Pero ciertamente Dante no ocupa el primer lugar en el corazón de Roberto. En realidad, en primer lugar para él está su esposa Nicoletta. La pareja es un símbolo del amor verdadero. Durante la entrega de premios en Venecia, el gran actor pronunció un emotivo discurso y una verdadera devoción de amor a su compañera de vida, “Quiero dedicar unos momentos de mi discurso a mi actriz favorita: Nicoletta Brasci. Ni siquiera puedo dedicarle este premio, porque el premio es de ella. Todo lo hemos hecho juntos durante cuarenta años de trabajo continuo. Solo conozco una forma de medir el tiempo: contigo y sin ti.

Luego continuó: “Pero podemos compartir el premio: yo atrapo la cola mientras las alas son tuyas porque si en algún momento del trabajo has hecho algo que voló, es gracias a ti, a tu talento ytu rompecabezas“. Roberto y su mujer son auténticos iconos del cine italiano, además de fieles compañeros de vida y de obra. Después de todo, desde sus inicios, siempre han demostrado que están muy enamorados y las películas que hicieron juntos son realmente innumerables ases. Luego, algunos realmente pasaron a la historia. Y que hay con “Buenos días princesa” no lo olvides, De la gran pelicula La vida es bella 1997, Ganador de 3 Premios de la Academia ¿Cuál es la mejor película extranjera, el mejor actor principal y la mejor banda sonora?

Su historia de amor es algo mágico. Los dos decidieron casarse en 1991, pero no se convirtieron en padres. ¿Por alguna razon? la verdad por que La pareja no tuvo hijos con la actriz. Nicoletta Brascicual – cual Decidió contar una parte muy importante y personal de su vida., que también se puede tomar de muchas otras parejas que han sido aplastadas por la presión atribuible a esta elección. Así que dile a Nicoletta qué los impulsaba sin filtros, o mejor dicho, mejor dicho, abstenerse de traer criaturas propias al mundo. Lo que la sociedad nos ha querido inculcar desde que somos jóvenes es que tener hijos es el momento más bonito en la vida de un matrimonio, especialmente de una mujer, y es algo que se puede cambio profundoNo sólo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Pero no siempre es así para todos…

Esto es ciertamente cierto para todas aquellas personas que se sienten fuertemente acerca de este deseo. Además, siempre debemos recordar observar a todas las parejas que han estado tratando durante años de tener hijos sin éxito y, por lo tanto, sienten un dolor profundo, incluso un dolor insoportable debido a la presión externa, que ven en la pareja sin hijos. Alguna cosa Esta cosa no está funcionando. Entonces son frases muy molestas como “¿Pero cuándo los haces niños?”. Siempre debemos recordar que ante nosotros estamos ante humanos que muchas veces son muy sensibles pero que tienen una historia -quizás- muy dolorosa y en la mayoría de los casos no la conocemos, por lo que siempre sería mejor no saber. Invadiendo la esfera privada A menos que realmente quieran hablar de eso primero..

En este caso, Nicoletta decidió hablar al respecto. Debido a que su posición es muy fuerte, pudo enviar un mensaje, a pesar de un matrimonio estable y posibilidades económicas que podrían haber garantizado la seguridad y los medios para criar a los hijos. Decidí no ser dueño de ninguno de ellos..

La mujer dice -sin andarse por las ramas- que no es madre, o más bien No sentir el instinto de la maternidad. Estas son sus palabras sobre ella: “Se necesita mucho madurez Darnos cuenta cuando algo no nos conviene, antes de encontrarnos en situaciones que no sabemos cómo afrontar y de las que es imposible escapar.”