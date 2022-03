Noi cuarenta años de historia italiana

Todo el mundo tiene una familia. Cada familia tiene una historia. “Noi”, la nueva serie de Rai Fiction, que se emite desde el domingo 6 de marzo a las 21.25 en Rai 1, es la historia de la familia Peir a través de las décadas: de Pietro y Rebecca, una joven pareja en los años 80 que enfrentó el desafío de crecer. tres hijos, hasta nuestros días en que Claudio, Caterina y Danielle buscan su propio camino hacia la felicidad. Todo comenzó en 1984, en Turín. Es el cumpleaños de Petro. Rebecca, que espera trillizos, comienza a experimentar dolores de parto.

Es un parto difícil, uno de los mellizos no sobrevive y Pietro, quien se ha prometido a sí mismo y a su esposa salir del hospital con tres hijos, toma la decisión que cambiará el rumbo de sus vidas: adoptan a Daniel, un recién nacido. .Black, abandonado por alguien fuera de la estación de bomberos.

Y así, en el pasado, seguíamos a los nuevos padres Petro y Rebecca en la desafiante tarea de criar tres hijos, luego tres niños y finalmente tres adolescentes. De episodio en episodio, los descubriremos en alerta creciente, divididos entre el amor de familia y la necesidad de no sacrificar sus sueños y ambiciones.

Actualmente, Claudio, Caterina y Danielle buscan su propio camino: Daniele, un feliz esposo y padre y un hombre exitoso, decide buscar a su padre biológico; Claudio deja una consolidada carrera como actor de televisión para descubrir su propio talento teatral, mientras que Katrina, cansada de sufrir sus problemas de peso, escucha los consejos de su hermano y decide enfrentarse a ella para recuperar la confianza. Cada uno de ellos se encontrará enfrentando dolores y secretos que no quisieron o pudieron enfrentar en ese momento, encontrándose débiles y al mismo tiempo más fuertes de lo que pensaban.

En el juego continuo entre el presente y el pasado, Noi es a la vez una historia de familia y país, una serie que revela cómo los eventos más pequeños de nuestras vidas pueden afectar en lo que nos convertimos, y cómo las relaciones y las emociones pueden influir en eso. Construimos podemos vencer el tiempo, las distancias e incluso la muerte.

Para más información, aquí hay un enlace NewsRai personalizado.