Lotto, Superenalotto, Extracto 10eLotto / Números ganadores 20 de enero; ¡Gana el premio mayor!

Superestrellas en SUPERENALOTTO

Para los que apuestan Número superestrella en la lotería Superenalotto No se registraron ganadores para el 1er y 2do Súper Bonos, no se registraron ganadores en la categoría de 6 estrellas y 5+1 estrellas.

Cabe señalar que aún con 5 estrellas nadie gana mientras que 1 ganador con 4 estrellas, con puntaje de 4 en el vale de Superenalotto así como el número de la Superestrella posicionada, cada uno recibió 41 mil 105 euros. 81 ganadores con 3 estrellas con 3.000 euros cada uno y 216 ganadores, mientras que 1232 ganadores obtienen 100 euros cada uno con 2 estrellas. Finalmente, los ganadores de la primera estrella fueron 8 mil 488 con ganancias de 10 euros individuales y 5 euros cada uno, 21 mil 276 ganadores de 0 estrellas, sin números ganadores de Superenalotto pero con la Superestrella correcta. (adjetivo de Fabio Belli)

Un símbolo, muchos símbolos y números ganadores / Sorteo de hoy 20 de enero de 2022

Smurvia Lotto y Soprinalotto

Para las interpretaciones de la mueca napolitana asociada con un sorteo de Lotto del 20 de enero de 2022, comenzamos con el número del día actual, 20, que representa “la fiesta”, un momento alegre y relajante que también puede representar el deseo de sentirse menos oprimido por las acciones cotidianas. . El número 25 es “Natale”, el cuarto que se estrena en Bari y Milán ya su vez asociado a un día que representa la intimidad familiar. El número 87, extraído por primera vez en Nápoles y Palermo, representa un “piojo” que es fácil de asociar con una molestia de la que desea deshacerse lo más rápido posible. El número 69, el segundo número que aparece en Milán y en la rueda nacional, está en cambio “al revés”, un símbolo de confusión y confusión. (adjetivo de Fabio Belli)

EXTRACTO DE LOTTO Y SUPERENALOTTO 18 de enero / Números ganadores, premio mayor y 10 eLotto

Lotes y Jackpot de SUPERENALOTTO: ¡140 Millones!

en extracción Desde Suprinalotto Desde jueves enero 20 2022 No hubo ganadores para premio mayor desde aproximadamente 140 millones de eurospero hubo un ganador con 5 + 1 El cual obtuvo enormes ganancias por valor de 613 mil y 155,97 euros. en un 5 Ganaron 5 puntos en el billete, llevándose a casa 39.619,31 euros cada uno, mientras ganaban 505 con 4 Con una única victoria de 411,05 €. 19.000 067 costaron 32,16€ cada uno 3Finalmente yo 2 Fueron 317.055 y ganaron 5,95 euros cada uno. La cita con Superenalotto (y Lotto) se ha renovado para el próximo sábado 22 de enero de 2022, con la búsqueda del gran premio que incluye un número creciente de apostadores, y la cifra ganadora ha alcanzado los 137 millones y 500 mil euros. (adjetivo de Fabio Belli)

Símbolo, Símbolos de lotería y Números ganadores / Sorteo hoy 18 de enero de 2022

LOTTO y SUPERENALOTTO, los números ganadores en los fragmentos de hoy

después del descubrimiento Números ganadores de SuperenalottoLes pasamos la palabra loto mi 10eLotto. Hoy, la recuperación se renueva entre los partidos que encantaron a los italianos. Si has decidido participar en cada uno de los lotes (si no en los tres partidos) y no sabes por dónde empezar a comprobar tus jugadas, no tengas miedo. De hecho, hemos seguido meticulosamente todas las competiciones y recopilado los números ganadores para que pueda tener un control fácil. Luego puede comenzar donde quiera, porque encontrará la imagen completa y actualizada.

Pero no podemos evitar recordarte que consultes los juegos de Lotto y Superenalotto a través de los canales oficiales o a través de la tienda de apuestas. Nada debe dejarse al azar cuando se trata lotoY 10eLotto mi Suprinalotto. Ahora, sin embargo, a continuación con los números ganadores. ¡Y buena suerte! (Agregado por Silvana Palazzo)

Haga clic aquí para ganar números y símbolos simbólicos

Extracto de lotería 10eLotto No. 9 con fecha 20/01/2022

10 – 13 – 14 – 19 – 23 – 34 – 39 – 44 – 49 – 54 – 57 – 63 – 67 – 69 – 77 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87

Número áureo (primer extracto de la rueda de Alpari): 83

Double Gold (primera y segunda sinopsis de Alpari Wheel): 83 – 10

adicional: 1 – 3 – 5 – 17 – 18 – 20 – 25 – 32 – 40 – 42 – 51 – 59 – 64 – 76 – 89

(Los números ganadores de los concursantes de Lotto y 10eLotto se publican en el sitio web oficial de los monopolios estatales http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ Declinamos toda responsabilidad por cualquier error en la transmisión de los números ganadores y lo invitamos para hacerlo (consultar directamente en la web de los monopolios y/o en las casas de apuestas)

Extracto N° 9 de fecha 20/01/2022 barry 83 10 63 25 23 Cagliari 85 13 49 57 3 florencia 63 79 23 5 32 Génova 44 19 67 89 20 Milán 57 69 40 25 75 Nápoles 87 78 42 64 62 palermo 87 14 19 76 74 Roma 77 83 49 1 8 Turín 34 54 51 17 30 Venezuela 85 39 59 18 66 Nacional 24 69 28 6 23

LOTTO y SUPERENALOTTO, los números que llevaron al premio mayor

La semana cobra vida con Suprinalotto y elSortea números ganadores hoy. Al menos por unos momentos, los ojos se apartarán del rico Jackpot para enfocarse en otra cosa, la combinación de suerte que puede dar muchas satisfacciones a los fanáticos de este juego. Solo podemos desearle lo mejor, lo que también podría significar ganar un premio adicional. Después de todo, este juego es muy generoso y también puede darte grandes recompensas con las otras clases. También es por eso que lo invitamos a prestar mucha atención al momento de pagar. numeros ganadores Desde Suprinalotto. Sería una verdadera broma perder una victoria por un error por descuido.

Toda la responsabilidad debe quedar en manos de la suerte, quien tiene la tarea de elegir a los afortunados, hasta el día de hoy. Y luego nos enteramos Números ganadores de Superenalotto hoyEntonces lo averiguaremos loto mi 10eLotto. (Agregado por Silvana Palazzo)

El último empate Superenalotto n. 9 del 20/01/2022

combinación ganadora

32 37 77 33 79 53

Número alegre

76

Superestrella

61

Lotto y Sobernalotto, extracto de hoy: 20 de enero de 2022

Nueva fecha con nuevos extractos de Lotería, Superenalotto y 10eLotto Hoy es jueves 20 de enero de 2022. Solo quedan unas horas y luego podremos saber los números ganadores en Concurso Sisal 9/2022 El cual se organizará en la fecha central de la semana. Antes de conocer los próximos números ganadores, echemos un vistazo a los resultados del último sorteo en loto Proporcionado por el portal Agipronews. Se registró una ganancia de 47.500 gracias a un juego de lotería en línea jugado en Sisal por un competidor de Annone Veneto (VE). Según una nota, será Shagofa, de 50 años, además de una flamante clienta, ya que recién está registrada en el portal desde septiembre pasado. En general, entre otras ganancias significativas en Lotto, también nos referimos a los 64.500 euros realizados en Fonte Nuova, en la provincia de Roma con una apuesta de 1,50 en la rueda nacional. Por otro lado, un competidor de Spoltore (Pescara) se llevó a casa un premio de 64.500 € de Lotto apostando en la rueda de Palermo. Otro triunfo importante en Lotto, el triunfo en Milán por 47.500 euros. En total, el último concurso de Lotto repartió 6,5 millones de euros, mientras que desde principios de año se recaudaron premios por valor de 61,4 millones de euros.

Ahora echa un vistazo a 10eLotto: La última competición del martes 18 de enero vio al protagonista Calabria ganar 50.000 € en Vibo Valentia con 9 oros. Lombardía también celebró el premio de 10.000 € en Oggiano (Lecco) con 5 Dobles de Oro. Gana 10 mil euros en Seveso y 8 mil euros en Desio, mientras haces otros 7.500 euros en Milán. En total, el último concurso de 10eLotto permitió premios de 25,9 millones de euros, mientras que en total alcanzó los 184 millones desde principios de 2022.

Lecciones de la última competencia de Supernaluto

Dejando de lado los impresionantes resultados obtenidos en partidos anteriores loto mi 10eLottola atención se desplaza según la tradición hacia Suprinalotto. El juego histórico aún carece del fatídico y rico “6” que se afeita el premio mayor 143,3 millones de euros. La espera de la lotería ahora ha alcanzado un máximo histórico y los competidores que se acercan a este juego esperan poder interceptar los fatídicos seis números que podrían conducir a la victoria de los ricos con el poder de cambiar sus vidas de una vez por todas.

El último triunfo reseñable, muy cercano al actual gran premio, se logró hace casi un año, el 22 de mayo de 2021, en Montapone (FM) y equivalió a 156 millones de euros. En la competencia anterior, a pesar de la ausencia del rico “6”, se acertaron seis “5” por valor de unos 34 mil euros cada uno. También hay dos “4Stella” por valor de unos 40 mil euros cada uno. ¿Aparecerá la diosa con los ojos vendados el jueves 20 de enero? ¡Solo tenemos que descubrir los nuevos resultados de hoy!

Lotto, CÓMO INVERTIR EN SUPERENALOTTO JACKPOT

Importe hasta reuniones con Suprinalotto Se está volviendo cada vez más importante y muchos competidores tienen que comenzar a preguntarse cómo podrán administrar todo su dinero si ganan. Si una buena parte se utiliza para proyectos pequeños y grandes, seguramente quedará para financiar algo especialmente importante para ellos. De ahí que incluso en esta nueva cita no falte espacio de columnas para los proyectos que acogió plataforma kickstarterdonde será posible ingresar a un mundo de artistas emocionantes y talentosos que buscan tu ayuda.

Hoy estamos hablando de “Queer Chat #2”, el segundo zen anual con 15 artistas LGBT+: cada página de la revista destaca al artista, presentando a un artista gay diferente y su oficio; ¡Desde telas hasta cabello, ilustraciones y más! Si el proyecto te interesa y quieres apoyarlo, haga clic aquí.

SMORPHIA NAPOLITANA PARA LOTTO Y SUPERENALOTTO

El último tramo del nuevo viaje entre semana bajo el lema lotoY Suprinalotto e… taza Nápoles! Lo que conecta los dos mundos aparentemente diferentes es precisamente la magia de los números. Si no tiene idea de qué números considerar en los nuevos concursos Lotto y Superenalotto, siempre puede inspirarse en nuestros consejos. Así que hoy os daremos una historia extraída de la actualidad a partir de la cual extrapolaremos los números gracias a la ayuda de una taza napolitana.

La historia de hoy es conmovedora, contada por TgCom24: Un carpintero discapacitado, arrastrado por un tsunami en Tonga, ha sobrevivido flotando en las olas durante 24 horas. El hombre estaba blanqueando la casa cuando su hermano y su sobrino le advirtieron sobre el tsunami, pero en un instante las olas se lo llevarían. El carpintero logró trepar a un árbol: “Soy discapacitado, camino muy mal”, dijo luego a una radio local. Pensó que lo peor había pasado, pero tan pronto como bajó del árbol, fue abrumado por otra ola y desde ese momento deambuló durante horas antes de ser rescatado. aquí el números estables De esta historia inusual: carpintero 35, discapacitado 15, tsunami 85, ola 20, mástil 65.

