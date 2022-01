Avances Doc en tus manos 2, 3er episodio 27 enero / Fanti defiende a Carolina

Close In Your Hands 2, Avance del Episodio III: Embragues entre Fanti y…

el Avances del tercer episodio de un documento en tus manos Nos cuentan que Elisa, tras la decepción de Massimo, reencontrará a Gabriel, quien atraviesa un momento difícil por la ansiedad post-Covid y la separación de la niña. Fanti, quien superó su primera prueba de habilidad psíquica para convertirse en un básico, se arriesgará a arruinarlo todo por una conducta que asume para defender a Carolina.

La hija, de hecho, tiene la intención de cambiar de sala e ir a cirugía. Aquí, el médico jefe no parece indiferente a la niña, a pesar de la importante diferencia de edad. Solo un choque con un colega correría el riesgo de arruinar el proyecto de Doc… que parece estar teniendo un momento de acercamiento con Tedeschi.

Document In Your Hands 2, presenta el tercer episodio

En el tercer episodio del programa. Documento en tus manos 2, se animará aún más la pesquisa que ve al hospital en el centro del huracán por la situación relacionada con el Covid-19. El Dr. Tedeschi, con el apoyo del Departamento de Salud, pide a sus colegas que destaquen cualquier error y laguna: ¿quién cometió un error y qué?

documentoMientras tanto, tiene que tomar exámenes para regresar a la escuela primaria, pero si no los aprueba, no podrá convertirse en médico después de eso. Solo en la tercera entrega puede tomar algunos riesgos. En el segundo episodio, Elisa comienza a salir con un chico que parece estar escondiendo algo. Gabriel sufre de miedos y molestias por la pandemia, pero no se presenta a una cita con la nueva psiquiatra del hospital, Lucía Ferrari. al mismo tiempo InésSu ex esposo ayudará a Vantee, quien tuvo que dejar el puesto de director médico debido a la investigación y tuvo que regresar a la sala para trabajar como médico.

Documento en tus manos 2 Episodio 3 27 de enero

el tercer episodio”Documento en tus manos 2Se emitirá el jueves 27 de enero a las 21.25 en Rai 1. La segunda temporada de la novela con Luca Argentero Empecé a dejar muchos signos de interrogación abiertos, especialmente en La muerte del Dr. Lazzarini. Lorenzo, que contagió al paciente cero, tenía covid: ¿pero realmente fue el virus el que lo mató? En el sueño del Dr. Fante, Andrea le corta el oxígeno a su colega: ¿realmente sucedió o Doc se siente culpable por la muerte de su amigo? El misterio también es sobre el número. Cecilia Tedeschi, interpretada por Alice Arcuri. Las nuevas primarias parecen estar blasfemando contra Doc y su equipo, pero ¿realmente es tan malo como parece? “No es 100 por ciento malo. Detrás hay una historia personal que apareceráLa actriz A. reveló Sonrisas y canciones de TV. Mientras tanto, veamos los adelantos del próximo episodio de “Documento en tus manos 2“

Documenta en tus Manos Dos estrenos del episodio “Atención” y “Sabor a Vida”.

En el quinto episodio deDocumento en tus manos 2“por titulo”Atención“La Dra. Fanti ahora está en competencia directa con Cecilia Tedeschi y asume varios riesgos. Andrea aprovecha la situación para involucrarse y también ayudar a Agnes, quien, debido a la investigación en curso sobre la gestión del hospital durante la pandemia, tuvo que dejar el cargo de director médico y volver a ser médico. En el sexto episodio titulado “el sabor de vivirdoctor y cirujano de san valentin Entran en conflicto por Carolina, la hija de Fanti. Tras el caso de un niño con padres muy presentes, Andrea se ve obligada a cuestionarse a sí mismo como padre. Gabriel Ed Elisa Persiguen el caso de un chef muy agresivo: para ellos se convierte en una oportunidad para enfrentarse juntos a su pasado.

