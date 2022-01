“¡Estrategia para algo más que una historia de amor!”

La amistad nace dentro Hogar Desde gran hermano vip 6 Entre sophie codegoni mi jessica selassie Parece que ha sido cuestionada enfáticamente.

Los dos inmediatamente se encontraron muy cómplices en el reality show pero con el tiempo algo cambió. En particular, para el desequilibrio de las chicas fue la entrada de un hombre de negocios, un ex seductor, Alejandro Bacciano.

De hecho, este último manifestó inicialmente su interés por Jéssicacambie instantáneamente el enfoque a codegonía Una vez finalizada la relación con el compañero en la aventura, Juanmaría Antinolfi.

La tranquila vida del trío se ha visto interrumpida entre los muros de Cinecittà De visitar a la madre de SophieSeñora valeriaquien francamente describió a la princesa etíope como una falsificación. Además, advirtió a su hija, instándola a tener cuidado. Jéssica ¿Quién le dirá las cosas a sus espaldas?

Así, la amistad entre los dos se rindió para siempre. En las últimas horas sufí Volvió al caso y explicó por qué le da tanto crédito a las palabras de su madre:

Conozco a mi mamá tan bien que nunca se permitiría juzgar a una chica. Si lo hizo, fue por una carta de protección hacia mí. Créeme, la conozco y no es alguien que venga a decir esto por un sarcasmo o una pequeña broma. Te das cuenta que hay un video al aire donde me dices cosas pesadas. Mi mamá que me dio el parche de ejemplo…

De acuerdo con la anterior tronista, se encontró Solquienes expresaron su opinión sobre las acciones realizadas por ellos Selassie:

Subconscientemente, claramente tiene interés en la cerveza. Entonces quiso respetarte y respetarse a sí misma. Dio un paso atrás. Pero ella misma es sarcástica, pero sale el subconsciente de lo que quiere. La broma se está volviendo más amarga de lo que debería ser. “También quería pasar tiempo aquí y tener más de qué hablar”, dice. También encaja, pero eso no debería ser lo que quieres. Crea estrategias sobre ti mismo en lugar de una historia de amor.

A quien sufí Apoyando su tesis, contestó una estrategia basada en una historia de amor del reality show:

Me dice que le gusta alguien en el extranjero y que Barrow despierta su curiosidad. Entonces, si este es el deseo de comprometerse, no hay necesidad de buscar a nadie. He decidido terminar la situación con Jessica. Puedo hablar con él pero escucho lo que dice mi mamá. No hay nadie que me pueda aconsejar mejor. Entonces no te ofendas con bromas sarcásticas y no juzgues. Mamá así. Mira, aprecia que Soleil te diga cosas en la cara. si el vino Jéssica La escuchaba y escuchaba lo que tenía que decir. Pero lo dicho, dicho está. No puedo olvidarlo. Si vas a disculparte, podría ser… Ahora me dicen que estoy pasando tiempo con Sulli, pero realmente soy, como dijo mi mamá, la mejor persona para insultarme en la cara.

Quien es elpara la sección completa para comparar entre sufí mi Sol.

Por otro lado también Jéssica Se encontró desahogando el impulso en Hogaresta vez con federica tranquila. Según él, si el codegonía No tiene la intención de decir si dará una razón:

Nada ha cambiado para mí. De todos modos hablé con ella… y luego definitivamente otras cosas que nos hicieron alejarnos. No así para Sofía. Tú también me mandaste una nominación, yo también te nominé pero no te pasó nada. Entonces a ella no le gustaron algunas oraciones existentes. Pero hablemos de eso. No debe ser ignorado. Ven a mí y dime que te molestó. Lo siento si usé las palabras incorrectas. Hablé de ellos pero luego me volví contra mí mismo. Dije que si alguien se dirige a mí de tal manera que me suelte, no quiero reducir todo a ‘sufí Sin dignidad”. De todos modos, tengo a mi mamá, hermanas y amigos. Eso está bien si no te importa. Te daré una razón para eso, aunque para siempre.

Quien es elen palabras jessica selassie.