Mirjana Trevisan Conmocionada por Delia Duran / “Me contó cosas de Alex Bailey…”

Mirjana Trevisan se ha acercado Delia Durán Inmediatamente después entró a la casa de la esposa de Alex Bailey, pero en los últimos días parece que la exFilena ha cambiado de opinión hacia la actriz sudamericana. Al principio era corista en Nápoles. ha apoyado La nueva retadora de Gf Vip 2021, en bonitas palabras: “Sole debe declarar su amor por Alex – lee en Biccy.it y deja de apuntar a Delia, que es la verdadera víctima de esta situación. Porque si alguien está sufriendo es Delia y para mí se acabó entre ellos. Y entre Alex. Tienes que deshacerte de esta relación que ya no tiene sentido. Y ella no está protegida como mujer y esposa, así que hizo bien en cerrar”.

Lástima que Delia Duran parecía un poco confundida, y tras declarar que quería dejar a Alex Bailey, iba a echarse atrás en las últimas horas. Ella está segura de que ya no puede sobrevivir sin él. comportamiento sospechoso que no gustó mucho a Mirjana Trevisan; Este último fue inmediatamente cCon Nathalie Caldonazzo Explicando que se quedó conmocionado Según los comentarios de Doran, que supuestamente le confiaron, “superó cosas más grandes que esta con Sulli”.

Mirjana Trevisan se aleja de Delia Duran: esto es lo que le dijo a Natalie Caldonazzo

Pero veamos en detalle la charla entre Mirjana Trevisan y Natalie Caldonazzo sobre Delia Duran: “Hay cosas que no vuelven a mí. Ya había cambiado de opinión acerca de querer dejarlo. De hecho, hoy me mareé y me alejé. ¿Sabes que tengo dolor de cabeza por eso? Me dijo ‘No porque tengo todo con él, muchas cosas juntas y lo sigo amando’. Vamos, pero ella dijo ayer que lo dejaría. De hecho, a partir de hoy ya no estorbo. Le dije ¿qué otra evidencia quieres? ¿Qué más tiene que hacer por ti? ¿Pero no dijiste que lo dejaste? “.

Así habló Miriana Trevisan Delia DuránY continuado: “Ahora eso es suficiente, si ese es el caso, no te diré más lo que estoy pensando. Casi lloró y me dijo que estaba confundida. A estas alturas tengo que dejarlo pasar, he visto a otras mujeres así, pero no con hombres que han llegado tan lejos como Alex. Pero lo que me asustó fue que ella me dijo: “He pasado por algo peor en el pasado”. Cuando me dijo que paso por algo peor no pude hablar”.

