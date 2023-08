Bailando con las estrellas rotas: “Gateway Phone”. Polémica violenta a tiro de piedra del debut

Bailando con las estrellas, la próxima edición está a punto de terminar y la polémica ya ha comenzado. Estamos hablando de portal telefónico.

Realmente hay mucha expectativa por ver a los competidores competir en la pista con sus mentores. Bailando con las estrellas. Al fin y al cabo, el programa de baile de los sábados por la noche en RaiUno, que ella dirige, es una pasada. Millie CarlucciEs una de las personas más simpáticas que existen. mucho de mi giros Esto nos da, especialmente durante finales.

El año pasado causó mucha discusión. Triunfo de la periodista de TG1 Luisella Costamagna después re. El premio especial fue para gabriel garcoque para muchos fue el vencedor moral enedición 2022, que finalizó justo un día antes de Navidad. Han pasado muchas cosas en los últimos meses discusión Sobre el jurado aterrador.

Hasta ahora no me han revelado oficialmente todavía nombres quien será parte de ella. También se ha rumoreado durante mucho tiempo que podría ver el papel de miembro del jurado. Bárbara duroSobre todo después de que se anunciara que ya no estaría al frente de su histórico pit. Estamos hablando de cinco de la tardeque serás testigo desde el mes septiembre 2023 administrar Myrta Merlín.

Bailando con las estrellasCondición de la superficie portal telefónico

Millie Trabaja en un ritmo por el bien de dar vista digna de mención Se alimenta de sus fans. Con un video compartido en F.Agosto Como el nombre reveló El primer competidor en la carrera.. Esto fue recibido con deificación. corazones palpitantestambién Comentarios asombrosos Por muchos fanáticos del streaming, incluso uno de ellos el tenia que decir.

No para un competidor que es horas extras Ricky Tognazzicon quien había trabajado anteriormente Carlucci a El cantante enmascaradoDonde compartió con su esposa simona ezzo en la máscara del lunes el cuarto de baño. De hecho, alguien hizo resurgir la T del pasado.Portal telefónico. allá controversia Fue presentado a tiro de piedra de la primera aparición.

Se presenta controversia

Esta definición significa un Sucedió en el año 2022. El concursante está en la carrera para llamar al juez. Lucarelli salvaje Él era dario cassini. A ella no le gustó mucho la verdad y de aquí surgió una fuerte polémica. De hecho, parece que quería suavizarlo de alguna manera, para que no fuera tan criticado después de su desempeño en la pista.

Ricky Tognazzi primeros competidores #bailando con las estrellas Siempre generoso y sociable, espero que no contactes a los árbitros personalmente o abrirás una nueva puerta telefónica 📞 – Dominic Marucci (@dominicomarock) 15 de agosto de 2023

En las redes sociales ya se empieza a susurrar, llegando lo antes mencionado Ricky TognazziEsto se puede repetir. La provocación la lanzó el periodista Rai Uno Dominic Marruecosquien argumentó que un actor siempre es un hombre generoso Y flexible. En todo caso, esperaba no contactar personalmente a los jueces, en nombre de su manera de ser, sino simplemente para saludarlos.