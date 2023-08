Cómo elegir y aplicar una base de maquillaje para pieles maduras: la magia que te hace lucir más joven

Base para pieles maduras: Te desvelamos todos los secretos para elegirla y crear una base antiedad impecable.

Una vez vencer a las “puertas”Como sabemos, el cuero necesita cuidados adicionales para mantener su aspecto joven durante el mayor tiempo posible yendo a Reduce los signos del envejecimiento esto pasa

Por esta razón Una buena rutina de belleza Con la ayuda del maquillaje es posible camuflar y atenuar las pequeñas manchas de la piel, haciendo Un cutis más uniforme, homogéneo y radiante.

A la hora de maquillarnos, en particular, tendemos a dejar de lado las bases de maquillaje, si ya no tenemos una piel muy joven, tendemos a preferir productos más claros como Crema CC con acción correctora y reparadora Para pieles maduras.

Sin embargo, las CC cream no son muy adecuadas para aquellas que necesitan más cobertura, por eso hoy os vamos a desvelar todos nuestros secretos para elegir la adecuada. Primer para pieles maduras Y cómo aplicarlo para conseguir una base perfecta.

Base de maquillaje para pieles maduras: cómo elegirla

Una buena base imprescindible para pieles maduras. propiedades específicas Para hacer realmente un doble trabajo: en primer lugar, debe ser capaz de aclarar los signos del envejecimiento, como las manchas de la edad, las líneas finas y las arrugas, pero también debe funcionartrabajo “tratamiento”.

También tiene que ser un archivo. Buena textura base Para pieles maduras es fluido, cremoso y cubriente al mismo tiempo, para que no se acumule el producto. Pliegues de la piel. También debe realizar una acción hidratante, nutritiva y elástica, por lo que debemos elegir las bases de maquillaje para pieles maduras que tengamos en su composición. Colágeno, ácido hialurónico y vitamina C Esto es para prevenir la piel seca y hacerla brillante y suave.

Métodos de aplicación para una base superior.

Antes de aplicar la base, recuerda siempre hacerlo Prepara la piel con productos suaves para el cuidado de la pielluego aplicamos una buena base suavizante e hidratante para ir y listo. Base homogénea Suavizar pequeñas imperfecciones. Para aplicar la base de maquillaje en pieles maduras, No recomendamos usar las manos. Para no dejar huellas al no difuminarlo bien, mientras que es mejor elegir una brocha de cerdas suaves y compactas o una esponja bien escurrida y humedecida.

aAplicación con brocharecomendamos comenzar desde centro de la cara Difuminar el producto posteriormente hacia el exterior, corrigiendo secuencialmente pequeñas manchas e imperfecciones más visibles de forma localizada, mientras que si optamos por licuadora de belleza Llegar efecto más natural Y menos cobertura, lo mejor es aplicar primero la base de maquillaje para pieles maduras en el rostro y luego difuminar, siempre comenzando desde el centro del rostro, y luego dando palmaditas hacia el exterior.