concorrente del GF Vip 6 nel cast di La pupa e il secchione?

No nostante nulla sia stato ancora confermato, continúa a circolare le indiscrezioni a proposito della conduzione di Barbara D’Urso di La pupa e il secchione. L’ultimo rumor in merito racconta che la conduttrice abbia chiesto di partecipare al reality a un’attuale concorrente del Gf Vip: di chi si tratta?

Continuano a emergere indiscrezioni in merito alla nuova edizione di La pupa e il secchione, che, ven anunciato da Dagospia, sarà condotta da Bárbara d’urso, no nostante non sia stato ancora dato l’annuncio ufficiale da parte di Mediaset.

Dopo i rumor in merito alle novità che la conduttrice vorrebbe introdurre, dalla giuria alla presenza di Vip della televisione italiana, sembrerebbe che Bárbara D’Urso abbia richiesto la partecipazione al reality di un’attuale concorrente del Grande Fratelo Vip. Di chi si tratta?

Barbara D’Urso: giffina a La pupa e il secchione?

La nueva edición de La pupa e il secchione dovrebbe arrivare in primavera su Italia 1 con un’importante novità: alla conduzione del reality, infatti, sembra proprio che ci sarà Bárbara d’urso. Le indiscrezioni in merito alla sua conduzione raccontano anche di una serie di novità che la presentatrice vorrebbe introdurre, come la presenza di a giuria e la partecipazione di noti personaggi della televisione italiana.

A tal proposito, nella giornata ieri, è iniziata a circolare una voce in merito alla richiesta da parte di Barbara an un’attuale concorrente del Gf Vip di partecipare alla prossima edizione di La pupa e il secchione. Stiamo hablando de Delia Durán, modella e moglie di Alex bello, che attualmente si trova all’interno della casa del Grande Fratello. A rivelarlo è stato il giornalista Davide Maggio su Instagram.

Un’altra rivelazione di questi giorni a proposito della conduzione di Bárbara D’Urso a La pupa e il secchione è stata svelata dal giornalista Giuseppe Candela, il quale su twitter ha comunicado:

Mi risulta che lo scorso weekend sia stato registrato il promo de La Pupa e il Secchione con Barbara D’Urso, anche se lei postava immagini in montagna. Magari por depistare…

Purtroppo, nulla di tutto ciò è stato ancora ufficialmente confermato né dalla diretta interessata, Barbara D’Urso, né da Mediaset. Non ci resta che attendere.